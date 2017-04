Vesti URIASE pentru SOMERI! Cand vor primi INDEMNIZATIILE

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca indemnizatiile de somaj in luna aprilie 2017 vor fi platite beneficiarilor mai devreme cu zece zile. "In contextul sarbatorilor pascale, achitarea drepturilor cuvenite somerilor din judetul Iasi, reprezentand indemnizatii de somaj, prime si alte drepturi, se va devansa cu zece zile calendaristice", anunta institutia.

Astfel, achitarea drepturilor la domiciliul beneficiarilor se va realiza incepand cu data de 10 aprilie 2017, a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei.

Potrivit celei mai recente centralizari la nivelul judetului Iasi, la sfarsitul lunii februarie 2017, rata somajului inregistrat a fost de 4,7%, iar numarul total al somerilor inregistrati in evidente, de 13.674 persoane. „S-a remarcat, in continuare, o tendinta de crestere usoara a numarului de cereri de luare in evidenta din partea persoanelor neocupate, provenite in special din mediul rural, ca urmare a noilor modificari legislative, incepand cu luna ianuarie 2017. Aceste noi masuri de stimulare a ocuparii incurajeaza mobilitatea lucratorilor prin acordarea unor prime, conditionate insa de inregistrarea la AJOFM", preciza, anterior, in comunicat, conducerea institutiei. Cel mai mare numar de someri din judet au varsta cuprinsa in grupa de varsta 40-49 de ani, respectiv 4.239 persoane, urmata de grupa peste 55 de ani (2.776 persoane), iar cei mai putini someri se regasesc in grupa de varsta 25-29 de ani (554 de persoane). Somerii fara studii si cei cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional au ponderea cea mai mare in totalul somerilor inregistrati in evidentele AJOFM Iasi (89,92%). Somerii cu nivel de instruire liceal si postliceal reprezinta 7,19% din totalul somerilor inregistrati, iar cei cu studii universitare 2,89%.

Bursa generala a locurilor de munca, simultan in 93 de locatii

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza la nivel national, in data de 7 aprilie 2017, Bursa Generala a Locurilor de Munca. In Bucuresti, bursa va fi organizata de Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca la 21 aprilie 2017, la Palatul National al Copiilor.

In acest an, Bursa Generala a Locurilor de Munca se va desfasura in 93 de locatii la nivelul tuturor celor 41 de agentii judetene si se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau celor care doresc sa se reorienteze profesional spre ocupatii cu posibilitati de mentinere a raportului de munca pe termen mediu si lung. De asemenea, se urmareste cresterea gradului de ocupare, prin corelarea cererii cu oferta de locuri de munca, existand posibilitatea interactiunii directe dintre angajator si solicitant. La Bursa Generala a Locurilor de Munca din anul 2016 au participat 2.946 agenti economici si au fost oferite 38.210 locuri de munca. Locatiile de desfasurare ale bursei din acest an sunt publicate pe site-ul

www.anofm.ro.