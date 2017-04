Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi. - FC Botosani, scor 1-0

4' GOOOL! Catalin Stefanescu puncteaza si aduce Poli Iasi in avantaj, 1-0!1' A început meciul de pe Stadionul Emil Alexandrescu. Jucatorii sunt gata de meci, s-au anuntat echipele de start.Dupa victoriile obtinute in meciurile cu Poli Timisoara si Gaz Metan Medias, fotbalistii de laau astazi ocazia sa incheie cu bine o saptamana perfecta. Sambata, de la ora 20:30, iesenii vor juca acasa cu, intr-o partida contand entru etapa a V-a, din playout. O victorie inde astazi ar insemna un pas urias facut de trupa luiin lupta lor pentru primul loc in play-out."Este o perioada extrem de incarcata pentru noi. Dupa victoriile cu Timisoara si Mediasul, acum urmeaza jocul cu Botosani, pe care vrem sa-l câstigam. Dupa ce a revenit Grozavu, si-au revenit. Nu va fi usor, au o aparare buna, care e neînvinsa de trei etape. E un derby local, un meci al orgoliilor, fiind singurele echipe din Moldova", a declarat antrenorul Eugen Neagoe.Tehnicianul iesenilor va putea conta in acest meci si pe, care a fost suspendat etapa trecuta, darsi Sato sunt incerti. CSM Politehnica Iasi este noul lider din clasamentul. Iesenii nu au primit gol în ultimele 3 etape. "Alb-albastrii" au 4 victorii si un egal în ultimele 5 meciuri