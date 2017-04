Vezi aici, LIVE TEXT, meciul CSM Poli Iasi - FC Botosani, scor 2-1

Meciul s-a terminat! Scor final 2-1! Bravo Poli Iasi!





GATA PRIMA REPRIZA!

90+4' Galben pentru Sergiu Popovici!90+4' Bogdan Ungurusan (Botosani) ia cartonas galben. Trebuie sa fie atent de-acum inainte, poate fi trimis mai devreme la vestiare.90+2' Ofsaid la Poli Iasi.90+2' Andrei Chivulete ii arata galben lui Daisuke Caumanday Sato!90+1' 4 minute irosite din cauza intreruperilor vor fi adaugate la Repriza a doua.89' Botosani avanseaza in atac si Catalin Golofca reuseste o lovitura frumoasa de cap, dar mingea este deviata.88' Poli Iasi avanseaza in atac si Catalin Stefanescu reuseste sa traga, dar sutul sau rateaza tinta.86' Botosani preseaza in atac, insa sutul lui Sergiu Popovici nu gaseste poarta.85' Galben pentru Marius Ovidiu Mihalache!83' Trage Andrei Cristea dar balonul trece pe langa poarta.74' Schimbare la Poli: Alexandru Tiganasu e inlocuit de Ionut Constantin Pantiru.69' Schimbare la Botosani, intra Laurentiu Cosmin Bus in locul lui Stefan Nicolae Cucu.69' Eugen Neagoe (Poli Iasi) face schimbare: Bojan Golubovic il inlocuieste pe Milan Mitic.67' Andrei Cristea este avertizat!67' Arbitrul Andrei Chivulete a acordat o lovitura de colt pentru Poli Iasi. Executa Alexandru Tiganasu.65' Sergiu Popovici de la Botosani gaseste un culoar si suteaza, dar mingea ocoleste poarta.57' Ce pasa de gol a dat Mihai Roman!56' Alexandru Rauta ii ia locul lui Ionut Voicu.54' Botosani este in atac dar Poli Iasi reuseste sa se apere.52' Mihai Roman (Botosani) suteaza pe poarta, dar intervine portarul.48' Catalin Stefanescu (Poli Iasi) este semnalizat in pozitie de ofsaid.46' Schimbare la oaspeti, Endrick il inlocuieste pe Catalin Bordeianu.46' START in cea de-a doua repriza a meciului de pe Stadionul Emil Alexandrescu.46' George Andrei Miron il inlocuieste pe Lorand Fulop la Botosani.44' Alexandru Tiganasu (Poli Iasi) este avertizat de arbitru.36' Botosani avanseaza in atac si Lorand Fulop trage spre poarta. Poli Iasi se descurca, lovitura e blocata de un aparator.31' Catalin Stefanescu (Poli Iasi) a fost avertizat de catre arbitrul Andrei Chivulete cu primul cartonas galben.28' Galben pentru Mihai Roman (Botosani).28' Cartonas galben pentru Vasile Gheorghe.27' Andrei Chivulete acorda corner pentru Botosani.25' Lovitura de colt pentru Poli Iasi.20' Andrei Burca (Botosani) reuseste sa traga, dar sutul nu prinde spatiul portii.20' Botosani avanseaza prin Catalin Golofca, care isi incearca sutul. Mingea prinde cadrul portii, dar tabela ramane neschimbata.16' Botosani ataca prin Sergiu Popovici. Totusi, finalizarea acestuia nu schimba tabela.11' Pe Stadionul Emil Alexandrescu, Poli Iasi este penalizata pentru ofsaid.0!1' A început meciul de pe Stadionul Emil Alexandrescu. Jucatorii sunt gata de meci, s-au anuntat echipele de start.Dupa victoriile obtinute in meciurile cu Poli Timisoara si Gaz Metan Medias, fotbalistii de laau astazi ocazia sa incheie cu bine o saptamana perfecta. Sambata, de la ora 20:30, iesenii vor juca acasa cu, intr-o partida contand entru etapa a V-a, din playout. O victorie inde astazi ar insemna un pas urias facut de trupa luiin lupta lor pentru primul loc in play-out."Este o perioada extrem de incarcata pentru noi. Dupa victoriile cu Timisoara si Mediasul, acum urmeaza jocul cu Botosani, pe care vrem sa-l câstigam. Dupa ce a revenit Grozavu, si-au revenit. Nu va fi usor, au o aparare buna, care e neînvinsa de trei etape. E un derby local, un meci al orgoliilor, fiind singurele echipe din Moldova", a declarat antrenorul Eugen Neagoe.Tehnicianul iesenilor va putea conta in acest meci si pe, care a fost suspendat etapa trecuta, darsi Sato sunt incerti. CSM Politehnica Iasi este noul lider din clasamentul. Iesenii nu au primit gol în ultimele 3 etape. "Alb-albastrii" au 4 victorii si un egal în ultimele 5 meciuri