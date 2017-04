Casa Sinescu Titel 01

• Omul de afaceri iesean care a castigat cei mai multi bani de pe urma contractelor cu institutiile publice locuieste intr-o vila luxoasa din dealul Copou • Imperiul creat in jurul firmei sale de constructii i-a adus controversatului afacerist sute de milioane de euro in conturi • Fiind un personaj extrem de apropiat de PSD, Titel Sinescu si-a ridicat vila de langa Gradina Botanica in anii sai de glorie, cand a pus mana pe cele mai mari proiecte cu finantare europeana din Iasi si din zona Moldovei, acesta fiind considerat "regele contractelor publice" din Iasi



afaceri din Iasi care a castigat sute de milioane de euro pe urma contractelor semnate pe bani publici. Acesta este unul dintre cei mai bogati ieseni, cu o avere estimata la cateva sute de milioane de euro, si locuieste intr-o vila de lux din dealul Copou.



Aflata in fata Gradinii Botanice din Iasi, mai exact pe strada Manta Rosie, si avand o panorama superba asupra orasului, vila nu pare una foarte mare la prima vedere, insa este una extrem de incapatoare, fiind de nivel P+1 si mansarda, dar si cu subsol si demisol foarte inalt. Privita de la exterior, vila nu demasca luxul care se gaseste in interior, acolo unde sunt amenajate mai mutle dormitoare cu bai separate placate cu marmura din export, o mini-sala de cinema, jacuzzi si sala de fitnes.



Mai mult, toate finisajele si mobila au fost comandate special de la furnizori din Asia si Europa de Vest. Prin firma pe care o controleaza, SC Iasicon SA, Titel Sinescu a devenit unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri ai ultimilor ani din Iasi, iar asta se datoreaza in special contractelor facute cu institutiile publice. Titel Sinescu este un personaj extrem de apropiat de PSD si, prin firma Iasicon SA, a avut cele mai banoase afaceri in vremea primarului Gheorghe Nichita, cei doi fiind considerati si prieteni.



Cel mai fidel client al banilor publici din Iasi



Iasicon SA a semnat contracte in valoare de sute de milioane de euro pentru reabilitarea caldirilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, a Palatului Culturii din Iasi sau a Manastirii Golia, sau pentru implementarea celor mai mari proiecte europene la nivelul judetului.



Management al Deseurilor" în cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Iasi". In valoare de 95 milioane de lei, contractul a ajuns in mainile Iasicon dupa o lunga perioada de contestatii.



In cazul mega-proiectului de 150 milioane de euro derulat la reteaua de apa si canalizare a judetului prin ApaVital, societate subordonata Consiliului Judetean Iasi, Iasicon a pus mana pe trei contracte. Cel mai mare dintre acestea este "Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofa orasului Iasi", a carui valoare este de peste 20 milioane de lei. Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Podu Iloaiei este un alt contract pentru care a fost desemnata firma Iasicon.



Consolidarea si restaurarea Palatului Culturii Iasi a inceput inca din 2008, iar constructorul care s-a ocupat de proiect, acelasi Iasicon, a intarziat vreme de multi ani proiectul care a costat circa 40 milioane euro. Institutul Regional de Oncologie din Iasi este o alta constructie care i-a adus in buzunar zeci de milioane de euro. Lista poate continua cu multe alte contracte care l-au facut putred de bogat pe Titel Sinescu.