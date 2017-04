Vica Blochina

Vica Blochina face tot posibilul sa revina in prim plan si nu rateaza nicio ocazie sa se fotografieze in ipostaze sexy. Ultimele imagini postate i-au innebunit pe fanii fostei amante a lui Victor Piturca. Blonda s-a pozat la dus si in fata unei oglinzi, de fiecare data cu posteriorul la vedere. Reactiile prietenilor virtuali ai lituaniencei nu s-au lasat asteptate. «Esti foarte sexy», «WOW», «Frumos» au fost cateva dintre mesaje. De precizat faptul ca Vica si-a modificat posteriorul in urma cu mai mult timp si se mandreste cu aspectul sau, operatia fiind, in opinia sa, o reusita.

