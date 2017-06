Victor Ponta AVERTIZEAZA: "Vom plati toti un pret mare si nemeritat!"

„Romania este clar o tara cu tendinte sinucigase. Cel putin asa inteleg cand vad ce subiecte au fost principale saptamana aceasta”, scrie Victor Ponta, pe pagina de socializare, care a analizat temele saptamanii in media si ce impact au avut. Din graficul postat de fostul premier, principala tema politica in media, ca impact, in aceasta saptamana, a fost „tensiunile intre premier si leadershipul PSD” cu 2,57, urmata de „vizita presedintelui Iohannis in SUA” - 2,53 si „legea salarizarii unitar” - 1,46.

„Legea Salarizarii este chiar o tema fundamentala - atat pentru bugetari cat si pentru mediul privat / intalnirea Trump - Iohannis chiar a fost una istorica (cu efecte sistemice care se vor intinde dincolo de mandatul prezidential al celor doi si care vor influenta generatiile urmatoare din tara noastra)!

Si totusi daca va uitati principala tema politica in media (si deci in opinia publica activa) a fost conflictul intre Echipa Premierului Grindeanu si Echipa Dragnea - Firea !!! Un subiect total toxic, artificial, pornit exclusiv din ambitii si frustrari personale, irelevant pentru viata romanilor si care afecteaza grav implementarea unor proiecte fundamentale (de la Legea Salarizarii la Parteneriatul cu SUA) !!!

Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca dupa PNTCD in 1999 nu credeam sa mai traim in Romania situatia in care conducerea unui Partid isi saboteaza propriul Guvern ( chiar daca ceva oarecum asemanator s-a incercat in Toamna anului 2015)!

Sper totusi ca ratiunea si bunul simt atat al membrilor PSD cat si al romanilor in general sa impuna scoaterea acestui subiect toxic de pe agenda!!! Altfel vom plati toti un pret mare si nemeritat!”, scrie Victor Ponta, pe Facebook.