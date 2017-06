Victor Ponta: "O demisie in alb este un fapt ILEGAL"

Victor Ponta1

Existenta unor demisii in alb pentru ministrii este un fapt ilegal, considera fostul premier Victor Ponta, deputat PSD.

Intrebat cum vede faptul ca ministrii Guvernului Grindeanu si-au depus demisiile in alb la partid, Ponta a spus:

"Cred ca e ilegal. Eu n-am cerut in viata mea niciunui ministru nicio demisie in alb. In primul rand ca mi-am respectat colegii si in al doilea rand cred ca e ilegal, ca inseamna ca-i santajezi", a declarat Ponta, la Palatul Parlamentului.

"Cum sa schimbi dupa sase luni un Guvern? Ce a facut domnul Grindeanu asa de rau ca trebuie sa-l schimbam noi? Vad ca nu-l schimba strada, ca nu-l mai schimba Iohannis, il schimbam noi? Haideti sa fim seriosi! Eu cred ca Guvernul trebuie sa-si continue activitatea, daca sunt ministri care nu si-au facut treaba, sa-i schimbe pe aceia", a afirmat fostul lider al PSD.