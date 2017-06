Victor Slav este noul prezentator al emisiunii WOWbiz si reuseste cu brio sa se imparta intre viata de familie si cariera, iar acum acesta a vorbit, in direct, la TV, despre cele mai importante femei din viata lui.

Invitat la TEO Show, acesta a facut dezvaluiri despre familia lui si, mai mult de atat, a marturisit de ce a acceptat provocarea lansata de Kanal D, aceea de a fi moderator TV:”Ca sa nu mai trec pe acasa.”, a marturisit el glumind.

De asemenea, el a vorbit si despre micuta Sofia, fiica lui, de care s-a ocupat inca de cand a venit pe lume: ”O manevram destul de rapid, iar Bianca se uita asa, foarte ciudat, dar i-am zis: ”Stai, draga, ca nu se intampla nimic.” Intr-adevar, ai senzatia ca iti aluneca din maini, dar lucrurile astea vin firesc. Probabil, eu, intr-o alta viata, m-am ocupat de...Habar n-am. Am prieteni care au copii, poate am vazut la ei.

Am spus si repet, avem mare noroc cu mama si cu mama Biancai. Pe langa programul care s-a incarcat in ultima perioada, daca ar fi fost si acasa...Nu stiu cum ne-am fi descurcat. Ajung pe la 1 si ceva, pe la 2 sunt in pat. Dorm pana la maximum 9, dar atunci cand Sofia se trezeste la 6, vine ajutorul. Daca reusesc sa adorm la 2 este in regula.”, a marturisit el in direct, la TEO Show.