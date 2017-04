VICTORIE! Junioara a Operei din Iasi, marea castigatoare a concursului Vocea Romaniei Junior!

Maia Malancus, artista din Corul de Copii Juniorii Operei, a castigat concursul Vocea Romaniei Junior!

”Participarea la Vocea Romaniei Junior a fost o experienta minunata pentru mine deoarece am castigat prieteni noi, am cunoscut multi artisti, am avut bucuria de a lucra cu Marius Moga, de la care am invatat foarte multe, astfel reusind sa castigam concursul. Nu in ultimul rand, am intalnit oameni care au avut incredere in mine si in talentul meu. Multumesc tuturor celor care m-au votat si sustinut pe tot parcursul emisiunii!” - Maia Malancus



Activitatea ei muzicala a inceput inca de la o varsta frageda, Opera Nationala Romana Iasi fiind un punct de plecare catre un viitor de succes.

”De la Opera Nationala Romana Iasi a inceput drumul meu in lumea muzicii. La varsta de 6 ani cantam la vioara si am castigat preselectiile pentru corul de copii Juniorii Operei. De atunci fac parte din corul de copii Juniorii Operei si ma bucur de fiecare moment si spectacol in care sunt distribuita si cant alaturi de mari artisti ai Operei. Ii multumesc Ralucai Zaharia, dirijorul corului de copii, pentru ca a crezut in mine. Multumesc intregului colectiv al Operei Nationale Romane Iasi pentru sustinere si apreciere!” - Maia Malancus