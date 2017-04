Victorie pentru Romania: Novacul afumat din Tara Barsei, marca inregistrata! - FOTO

Romania a reusit sa inregistreze la nivel european "Novacul afumat din Tara Barsei" ca produs de Indicatie Geografica Protejata (IGP), acesta fiind cel de-al patrulea produs romanesc protejat in Uniunea Europeana, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astazi, 6 aprilie 2017, decizia de inregistrare a denumirii in Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate pentru produsul Novac afumat din Tara Barsei (IGP)", precizeaza MADR. Romania are la aceasta data patru produse protejate la nivelul Uniunii Europene, respectiv Magiunul de Topoloveni cu IGP obtinut in anul 2011, Telemeaua de Ibanesti, cu Denumire de origine Protejata (DOP) obtinuta in anul 2016 si Salamul de Sibiu, tot cu IGP obtinut anul trecut.

Potrivit sursei citate, Novacul afumat din Tara Barsei (IGP) va deveni oficial al patrulea produs romanesc protejat in 20 de zile de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Carnatii de Plescoi si Scrumbia de Dunare afumata sunt alte doua produse care se afla pe circuit la Comisia Europeana in vederea obtinerii protectiei la nivel european pentru sistemul de calitate Indicatie Geografica Protejata.

La nivel national exista in jur de 500 de produse traditionale inregistrate la MADR.

Potrivit datelor MADR, in 2016, la nivel mondial erau garantate peste 1.500 de produse traditionale din care UE detinea suprematia cu 1.404. Cele mai multe produse protejate le avea Italia (296), Franta (243), Spania (205), Portugalia (139), Grecia (106) si Germania (96).