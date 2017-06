Gigi Becali a castigat recent procesul cu Remus Cernea, dupa ce fostul deputat l-a dat in judecata si i-a cerut sa plateasca daune in valoare de 50.000 de euro pentru ca l-a jignit din cauza ca sustine drepturile homosexualilor, informeaza Romania Tv. Omul de afaceri a comentat in stil caracteristic victoria din instanta.

Gigi Becali spune ca din punctul lui de vedere victoria din instanta nu are o miza financiara.

"El sa vada ca Romania este ultima reduta a diavolului. Aici diavolul se bate, dar nu castiga mult teren. Acolo, in Olanda, pe acolo, prin tarile occidentale, acolo e cucerita de diavol. Aici... Uite, ca dovada, judecatorii imi dau dreptate mie. Si sa va mai spun inca ceva, sa stie toata lumea. Spun sfintii parinti intr-o carte ca pana si diavolul pentru pacatul homosexualitatii... nici el macar nu se uita, intoarce capul, atat de scarba ii e, ca nici nu se uita macar. Daca el, Satan, spune "fa-l" si tot intoarce capul de rusine... el, care e cel mai nesimtit si cel mai nenorocit... Nu am ce sa vorbescu cu Remus Cernea. Nu era vorba de bani. Ma bucura ca in tara mea judecatorii nu au permis asa ceva. E pentru mantuirea neamului romanesc", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali s-a contrat cu Remus Cernea in public, anul trecut, fiind acuzat printre altele ca ar fi discriminat comunitatea gay. Fostul deputat spunea ca solicita instantei despagubiri in valoare de 50.000 de euro, din care ar vrea sa doneze o buna parte pentru organizatiile care militeaza pentru separarea dintre stat si biserica.

"Procurorii romani sunt ortodocsi, o sa fie imposibil pentru tine, eu o sa castig sigur. Cand vine vorba de Hristos, eu pot sa pierd tot, si viata, si averea, dau tot. Ei sunt impotriva firii, o sa castig in tara noastra, unde toti, preoti, procurori sunt ortodocsi! Sa se duca in Olanda cu LGBT al lui! Eu nu m-am luat de el, nu l-am jignit, pe mine Hristos m-a invatat sa nu jignesc. Eu am fost violent cand el a atacat biserica. Si cand il ataci pe Hristos, eu nu mai am control, ca eu sunt nebun dupa Hristos. I-am dat palme metaforic, am vorbit in parabole. Ma judec cu toti homosexualii vostri si castig toate procesele", spunea atunci Gigi Becali.