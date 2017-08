Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

, unspaniol legitimat la clubul, a pastrat de unul singur un minut deîn memoria victimelor atentatului de la Barcelona în timpul probei în care urma sa concureze la Campionatele Mondiale de la Budapesta, scrie Marca.Alvarez a omagiatîn timpul probei de 200 de metri bras. Colegii sai de competitie au luat startul, însa el a ramas singur pentru a tine minutul de reculegere si a sarit în apa abia dupa terminarea minutului. Gestul spaniolului a venit ca urmare a refuzului Federatiei Internationale de Natatie () la adresa solicitarii sale de a se tine un moment de reculegere înaintea startului cursei."Mi-au spus ca nu este posibil sa se tina, pentru ca nu se poate pierde un minut. Am stat nemiscat, în pozitie de drepti, cum se spune în armata. Am pornit un minut mai târziu. Însa acest lucru nu m-a afectat, m-am simtit mai bine decât as fi fost daca as fi câstigat tot aurul din lume", a declarat Alvarez.În urma atentatului de la, care a avut loc joi, 17 august, 14 oameni si-au pierdut viata si peste 100 au fost raniti. Mai multe personalitati din lumea sportului au transmis mesaje de condoleante si echipele din capitala Cataloniei, FC Barcelona si Espanyol, au tinut un moment de reculegere înaintea sedintelor de antrenament.