PSG

a evitat infrangerea in fata lui Marseille in prelungirile meciului.

Olympique Marseille

a fost la un pas de un succes urias in fata celor de la PSG in derby-ul etapei din

Ligue 1

-

Luiz Gustavo

a deschis scorul in minutul 16, pentru ca Neymar sa egaleze in minutul 33.

Thauvin a readus-o pe Marseille in avantaj si victoria parea aproape mai ales dupa eliminarea lui

Neymar

! Cel mai scump jucator din istorie a primit al doilea cartonas galben in minutul 86 dupa ce a impins un adversar, al 3-lea jucator de la Marseille care il faultase in decurs de doar cateva secunde! Neymar a zambit cand a vazut cartonasul rosu acordat de arbitru. Edinson Cavani a salvat-o in al 3-lea minut de prelungiri pe PSG.