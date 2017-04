Viorel Lis a dat LOVITURA: A dat in judecata Guvernul si Parlamentul si a CASTIGAT

Tinerii il stiu de la emisiunile de divertisment, insa putini cunosc faptul ca Viorel Lis este un revolutionar cu patalama si a pus umarul la caderea regimului comunist.

In schimbul contributiei sale la Revolutia Romana din 1989, Viorel Lis a fost recompensat cu o pensie de 1.700 lei pe luna. Suma este considerata insa prea mica dealdin perioada 1998-2000, in conditiile in careincaseaza 4.000 de lei. Diferenta de bani vine din faptul ca lui Lis i-a fost respinsa cererea de incadrare a statului sau in cel de „luptator cu merite deosebite”. Lista a fost alcatuita de catre o comisie parlamentara care a analizat dosarele venite chiar de la cei care au solicitat acest lucru. Dosarul lui Lis a fost, insa, respins, iar acest lucru nu i-a picat bine fostului primar. A facut constestatie, insa aceasta nu i-a mai fost admisa.Vezi si: Oana Lis a ramas INSARCINATA! Anuntul SOC facut ACUM