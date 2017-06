Vizita diplomatica la UAIC din partea Consulului Onorific al Italiei - FOTO

Vineri, 16 iunie 2017, Consulul Onorific al Republicii Italiene la Iasi, Enrico Novella, a efectuat o vizita in premiera la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi si a fost primit de prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonatorul de Credite al UAIC. In cadrul discutiilor au fost analizate modalitati concrete prin intermediul carora UAIC poate furniza mai multi absolventi in domeniile economic si juridic care, pe langa pregatirea de specialitate, sa vorbeasca fluent limba italiana, avand in vedere interesul tot mai mare al investitorilor italieni pentru Iasi.

Consulul a tinut sa mentioneze faptul ca, in anul 2016, Italia ocupa locul 6 in topul investitorilor straini in Romania, cu 24.105 firme italiene inregistrate si active in tara noastra. Totodata, si-a exprimat dorinta ca UAIC sa contribuie, prin intermediul Facultatii de Litere, la infiintarea si dezvoltarea unui Institut Cultural Italian la Iasi. De asemenea, si-a exprimat aprecierea fata de Facultatea de Litere, pentru preocuparea avuta in ceea ce priveste studierea limbii italiene, atat ca limba principala, cat si ca limba secundara.

Ordonatorul de credite a precizat faptul ca UAIC are mijloacele si resursele necesare in vederea realizarii acestor obiective, cu atat mai mult cu cat, in anul 1990, la Iasi a fost infiintata prima Comunitate a Italienilor, al carei numar de memebri a crescut considerabil.

Enrico Novella a depus juramantul pentru functia de Consul Onorific la Iasi in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 14 decembrie 2016, la Ambasada Italiei la Bucuresti.

Consulii onorifici indeplinesc atributii consulare care nu implica exercitarea autoritatii de stat, dar au ca atributii principale stimularea mediului de afaceri prin sustinerea initiativelor de interes comun.