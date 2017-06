Vizita oficiala a Ambasadorului Germaniei in Romania la Politehnica ieseana - FOTO

Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Excelenta Sa Cord Meier-Klodt, a vizitat Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) si a purtat o serie de discutii cu reprezentantii conducerii, in urma carora s-au pus bazele unei apropiate colaborari pe durata mandatului acestuia.

Vineri, 9 iunie 2017, ambasadorul a vizitat intai Aula „Gheorghe Asachi” a universitatii, apoi biblioteca, unde a avut loc si intalnirea cu delegatia TUIASI care a fost alcatuita din prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector responsabil cu relatiile internationale, prof. univ. dr. ing. Doru-Adrian Panescu, presedintele Senatului, prof. univ. dr. ing. Cezar Oprisan, prorector responsabil cu relatia cu studentii, prof. univ. dr. ing. Liviu Goras, directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, Sabina Saruleanu, sef Birou Relatii Internationale, Cintia Copaceanu, director al bibliotecii TUIASI si Mihaela Stirbu, fost director al bibliotecii.

Reprezentantii TUIASI i-au prezentat ambasadorului activitatea universitatii, pe plan didactic si stiintific, si au vorbit despre parteneriatele care sunt incheiate cu universitati si companii din zona Germaniei. „Ambasadorul a fost surprins sa gaseasca un oras primitor si cu foarte mare potential de dezvoltare reciproca, in sensul in care, dupa cum bine se stie, Iasul este o buna fabrica de oameni bine pregatiti, de specialisti in zona tehnica, care sunt dispusi sa mearga pe cercetare, dezvoltare, sa atraga si sa motiveze firmele germane”, a declarat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu.

Ambasadorul le-a transmis reprezentantilor universitatii ca este dispus sa contribuie la o crestere a vizibilitatii TUIASI in randul partenerilor din sfera academica si din cea a industriei germane. „Ne-a spus ca isi va face treaba ca mesager, ca om care a vazut niste realitati ale universitatii si un potential de dezvoltare al orasului. Insa si noi, ca universitate, trebuie sa fim mai prezenti in evenimente care sa fie cu deschidere internationala, pentru a ne face mai vizibili si cunoscuti, nu doar pe Internet, ci prin contacte directe“, a adaugat prorectorul.

Intre TUIASI si Ambasada Republicii Federale Germania in Romania s-au pus bazele unei colaborari, in special in zona dezvoltarii relatiilor dintre universitate si mediul economic german.