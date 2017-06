Vladimir Putin vorbeste pentru PRIMA OARA despre familia lui. Amanunte PICANTE din viata presedintelui rus

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat pentru prima oara in public - intr-un interviu cu regizorul american Oliver Stone - ca este bunic si ca are deja nepoti, dar fara sa ofere mai multe detalii in acest sens, relateaza sambata agentia de presa RIA Novosti si postul de televiziune NTV, informeaza agerpres.ro.

Regizorul american Oliver Stone a realizat recent un film despre liderul rus. In timpul interviului, cineastul l-a intrebat pe presedintele rus daca isi iubeste nepotii. Cunoscutul regizor nu l-a intrebat insa cati nepoti are si care dintre fiice este mama nepotilor sai.

"Putin a spus 'da' (cand i-a fost adresata intrebarea), dar a recunoscut ca nu are prea mult timp sa se joace cu ei", a relatat si canalul CNN, difuzand fragmente din acest interviu realizat de Oliver Stone.

Un film documentar despre Vladimir Putin, realizat de Oliver Stone, de trei ori premiat cu Oscar, este programat sa fie difuzat pe canalul de cablu Showtime in 12-15 iunie.

Presedintele rus, a carui viata personala este subiect tabu in Rusia de la venirea sa la putere in 2000, are doua fiice - Maria si Ekaterina. Ele duc o viata discreta si oficial se cunosc prea putine lucruri despre acestea. Putin a spus doar ca fetele sale traiesc si lucreaza in Rusia.

Presa independenta rusa a scris ca fiica cea mica a presedintelui rus deruleaza proiectul "Innopraktika", in colaborare cu Universitatea de Stat din Moscova, sub numele de Ekaterina Tihonova. Sotul ei ar fi Kirill Samalov, fiul unui prieten al sefului statului rus. Proiectul atribuit fiicei lui Putin reprezinta un amplu proiect investitional pentru crearea unui centru similar Silicon Valley la Moscova.

In aprilie 2013, Putin a anuntat public ca a divortat de sotia sa Liudmila, dupa un mariaj de 30 de ani.