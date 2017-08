Vrem o minune! FCSB are nevoie de o victorie cu Sporting Lisabona pentru a ajunge in grupele Champions League

Nicolae Dica

Antrenorul echipei de fotbal, a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca stie totul despre formatiaînaintea returului play-off-ului Ligii Campionilor, precizând ca rezultatul de egalitate, 0-0, din prima mansa îi da încredere în calificare."Suntem în fata unui joc foarte important pentru club si pentru fotbalul românesc. Ne asteapta o partida mult mai grea decât la Lisabona. Sporting va fi acum mult mai concentrata si mai ofensiva. Am vazut ca în ultima etapa a câstigat cu 5-0. Stim totul despre Sporting, stim la ce sa ne asteptam. Sper sa facem fata cu brio, asa cum am facut si în meciul tur. Cu siguranta ca jucatorii cred în aceasta. Chiar daca sansele noastre sunt mici, speram în ele. Vom da totul pe teren mâine seara si vom încerca sa ne calificam. Si la meciul tur putini se asteptau sa scoatem un rezultat de egalitate. Am fost aproape sa obtinem o victorie mare acolo, dar am obtinut un 0-0 bun totusi pentru moralul nostru. Egalul ne da o încredere mai mare în calificare pentru ca am vazut ca se poate", a spus el."Îmi doresc calificarea în grupele. Important este ca mâine sa avem aceeasi atitudine ca la Lisabona, sa fim bine organizati defensiv si sa încercam sa le punem mai multe probleme în ofensiva. Chiar daca la Lisabona ne-am creat trei ocazii clare de a marca, ne dorim mai multe situatii, pentru ca ne dorim sa marcam gol sau goluri mâine ca sa ne calificam. Sporting este o echipa foarte puternica, mai ales de la mijloc în sus au jucatori de calitate, pe benzi au jucatori de mare viteza, iar în fata un vârf de atac care în careu este foarte bun. Trebuie sa fim foarte atenti cum îl marcam. De fapt, trebuie sa fim pregatiti din toate punctele de vedere. Înaintea unui astfel de meci ca antrenor este mult mai greu decât ca jucator, vorbesc din punct de vedere emotional", a adaugat Dica.Tehnicianul a mentionat ca jucatorulnu este înca100% dupa, dar o decizie în privinta titularizarii lui va lua miercuri. "Am avut o discutie cu Budi (n.r. - Budescu) si mi-a spus ca e bine, dar nici acum nu este 100%. Asa ca pâna mâine voi decide daca va juca sau nu de la început", a precizat Nicolae Dica.Echipa de fotbal FCSB întâlneste, miercuri, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Capitala, formatia portugheza Sporting Lisabona, într-o partida contând pentru mansa a doua a-ului Ligii Campionilor. Meciul tur, disputat la Lisabona, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.AGERPRES