WOW! Carmen Minune si-a scos decolteul la inaintare! Uite ce bust impresionant are - FOTO

Adrian Minune si fiica lui Carmen

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Are aproape 20 de ani, insa deja se inscrie pe listadin showbizul mioritic!, fiica cea mare a manelistului, stie cum sa isi puna sex appeal-ul in valoare. Cantareata aflata la inceput de drum pozeaza din ce in ce mai provocator, pe zi ce trece, mai ales ca are si ce arata. In cea mai recenta fotografie postata de Carmen, ea a aparut in, iarei au furat toate privirile.