Rosa Ramirez nu se mai tunsese de 25 de ani

, o femeie din Statele Unite, atragea des privirile in locurile in care isi facea aparitia din cauza. Ignorand rugamintile sotului, femeia nu s-a maide 25 de ani, astfel ca podoaba ei capilara masura aproape un metru si jumatate, ajungandu-i pana in dreptul gleznelor. In cele din urma insa Rosa a cedat si a spus ca este momentul sa faca o schimbare de look. A acceptat astfel sa isi taie parul, cu conditia casa ajunga la o fundatie ce facepentru copiii bolnavi de cancer. Iata cum arata acum!