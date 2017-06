Incepand cu anul 2000, Primaria Municipiului Iasi organizeaza Targul Mestesugarilor, manifestare ce atrage constant un numar tot mai mare de vizitatori si cumparatori din intreaga tara.

Peste 80 dedin toate zonele tarii se intalnesc in, in perioada 23 – 25 iunie 2017, pentru a comercializa produse traditionale romanesti deCiteste si: O noua editie a targului de ceramica Cucuteni 5000 in Parcul Copou Astfel, iesenii vor putea admira sau cumpara obiecte precum: tesaturi, bijuterii, oua incondeiate, impletituri din nuiele, sculpturi, picturi, sapunuri naturale, obiecte de vestimentatie rustica, vase din cupru si multe altele.