ZECI de perchezitii ale procurorilor anticoruptie! Este vizata o institutie publica

Actiune de amploare a ofiterilor anticoruptie in aceasta dimineata! Un numar de 37 de perchezitii domiciliare, precum si la sediul unui ocol silvic si al unei institutii publice au fost efectuate in judetul Mures, potrivit unui comunicat de presa transmis de Directia Generala Anticoruptie, citat de Agerpres. Actiunile sunt derulate de ofiterii DGA - Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, impreuna cu politisti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Mures.