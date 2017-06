Zeci de posturi vacante in sistemul de sanatate iesean

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs in institutiile publice iesene, cele mai multe dintre ele fiind disponibile in sistemul de sanatate. Spre exemplu, Institutul Regional de Oncologie (IRO) are un numar de 58 de posturi valabile (38 de asistenti medicali, sapte infirmiere, doi registratori medicali, doi brancardieri, doi ingineri, un operator date, un sef birou achizitii publice, un economist, un electrician, un lenjer si un zidar).

Alte unitati sanitare care cauta angajati sunt Institutul de Psihiatrie "Socola" (cinci asistenti medicali, doi asistenti sociali, doua ingrijitoare, un instructor de ergoterapie si doi psihologi practicanti), Spitalul de Recuperare (un asistent medical si o infirmiera), Spitalul "Dr. C.I. Parhon" (un ingrijitor) si Maternitatea "Cuza Voda" (doi asistenti medicali).

Pe partea ce tine de domeniul invatamantului, Universitatea Agronomica cauta trei muncitori si trei ingrijitori, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" are nevoie de o ingrijitoare si doi administratori patrimoniu, iar Scoala Gimnaziala "Constantin Paunescu" a scos la concurs un post de administrator financiar. In administratie, Primaria Municipiului Iasi este in cautarea unui sef pentru Biroul de Management al Traficului si un consilier pentru Oficiul de Cadastru.