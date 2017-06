Sfantul Mucenic Iulian, pomenit in calendarul crestin ortodox la 21 iunie, era locuitor al cetatii Tars din Cilicia, de credinta crestina.

Tatal Sfantului Iulian era senator, elin de neam si inchinator la zei. Mama sa era crestina. In timpul prigoanei impotriva crestinilor a imparatului Diocletian (284-305), Sfantul Mucenic Iulian a fost denuntat ca fiind crestin si a fost chemat la guvernatorul Marcian care a incercat sa-l determine sa renunte la credinta in Hristos.

Un an intreg a fost mutat tanarul Iulian, avea 18 ani, prin temnitele cetatilor Ciliciei, timp in care era schingiuit. Guvernatorul Marcian considera ca prin aceste chinuri ii va ingrozi pe ceilalti crestini. In cele din urma, Sfantul Mucenic Iulian a fost cusut intr-un sac cu serpi veninosi si aruncat in mare.

Trupul sau a fost adus de valuri pe uscat si a fost luat de credinciosi care l-au dus mai intai in Alexandria (Egipt) si apoi in Antiohia.

Sfantul Mucenic Iulian a fost pomenit cu multe cuvinte de lauda de catre Sfantul Ioan Gura de Aur, in vremea in care traia in Antiohia. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor").