Zilele de vara sunt mai frumoase pe terasa la Podu Verde - FOTO

Soare, mireasma de tei, iarba proaspata, zambete, oameni fericiti, Copou, umbra, relaxare. Toate aceste ingrediente, plus altele mai gustoase, pot fi gasite zi de zi la Podu Verde.

De mai bine de un an, in Copou la Podu Verde iubitorii de mancaruri alese sunt intampinati asa cum se cuvine, cu bucate fel de fel, spre desfatarea chiar si a celor mai mofturoase papile gustative. Zi de zi, oameni ce apreciaza gusturile bune trec pragul restaurantului pentru cateva clipe de relaxare, alaturi de cei dragi.

Iar de cand s-a deschis si terasa, avem cu totii un motiv in plus si bine intemeiat de a face mai multe plimbari prin Copou; caci aici, in aer liber, cu muzica buna in surdina, cu rasetele prietenilor gadilindu-ne urechile, cu amabilitatea ospatarilor, cu maiestria bucatarilor, aici este oaza de relaxare de care avem atat de multa nevoie, mai ales la capatul unei saptamani pline.

Iar pentru cei pe care pasii nu-i poarta chiar zilnic prin Copou, echipa de la Podu Verde s-a gandit sa aduca bunatatile pe la casele, birourile sau petrecerile dumneavoastra.

Home Delivery - orice va pofteste inima livrat orinde in Iasi si in imprejurimi

Poate va este pofta de un pranz delicios, cu mancaruri atent gatite si ingrediente din cele mai bune sau poate vreti sa-i faceti o surpriza persoanei dragi si sa o asteptati cu o cina romantica, poate v-ati invitat socrii la masa de duminica sau poate o mana de prieteni si-au anuntat vizita pe ultima suta de metri.

O multime de scenarii si un singur raspuns, cand vine vorba despre mancare: Podu Verde. Acum puteti comanda mancarurile de aici cu un simplu telefon la 0771 664 423. Comanda minima este de 50 lei, oriunde in Iasi si 80 lei pentru zonele limitrofe.

Risotto, pink humus si alte delicatese in meniul de sezon



Vara vine cu ingrediente proaspete iar bucatarii de la Podu Verde abia asteapta sa le aseze frumos in farfurii, spre delectarea clientilor.

Risotto ca la Podu Verde nu prea gasim in alta parte in orasul nostru. Gatit dupa o reteta traditionala veneta ce a fost invatata la Villa de Winkle - restaurant italian ce se regaseste in Ghidul Michelin - cu apio, orez tostat gatit la moment si nitel ulei extravirgin, e o desfatare chiar si pentru cei mai pretentiosi.

In materie de mancaruri unde carnea este vedeta, va recomandam un file fraged de porc fasonat la perfectiune, intregit de sosul de trufe fin, delicat si vinovat in a declansa explozii magnifice pe cerul gurii.

puiul Podu Verde. Piept de pui fraged imbratisat de o felie catifelata de prosciuto crudo, impreuna cu o frunza de salvie; in aceasta idila, isi mai fac loc si cateva ciupercute proaspete trase in tigaie cu smantana si cimbru, mozzarella si sos de rosii.

Si pentru ca o mancare desavarsita ne activeaza toate simturile, la Podu Verde veti gasi un delicios humus colorat cu suc de sfecla rosie si denumit sugestiv Pink Humus. Gustul de naut este echilibrat de cel de vita, spre multumirea celor mai pofticiosi dintre oaspeti.

Desigur, pastele sunt o experienta culinara ce merita incercata intotdeauna, mai ales ca este vorba despre paste de casa facute cu indemanare din ingrediente originale italienesti.

Zilele de vara sunt mult mai placute pe terasa la Podu Verde!