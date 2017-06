ZILELE EMINESCU LA BARLAD

din localitate,siorganizeazã pe 15 si 16 iuniePe 15 iunie, ziua in care s-a nãscut „ poetul nepereche” , are loc, incepand cu orele 10.00, o depunere de coroane la statuia acestuia , urmatã de un spectacol muzical-poetic, sustinut de actorul Simon Salcã jr., de la Teatrul „V.I.Popa” Barlad si de prof. Mihai Gheciu . Elevii Scolii de Muzicã si Arte Plastice „N.N.Tonitza” vor sustine un recital de muzicã clasicã sub bagheta prof. Mihai Manciu, Dorel Andrei si Emilia Mocanu.Pe 16 iunie, de la ora 11.00, are loc „Patologia societãtii noastre” o expunere a scriitoarei deAna Gabriela Balan, care va prezenta „Actualitatea scrierilor eminesciene”, dupã care vor fi lansate cãrtile „Iuda face carierã in Romania” de Mihai Sultana Vicol (prezintã autorul) si „Arhelul Eminescian la Cernãuti- Interviuri cu academicianul Vasile Tãrãteanu”, scrisã de Elena Condrei (prezintã Geta Modiga). Sfarsitul acestor manifestari va fi facuta pe ritmuri de folk intr-un , moment sustinut de Cornelia Munteanu.Sursa: Buna Ziua Vaslui