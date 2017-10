Zinedine Zidane este cel mai bun antrenor al lumii în 2017! Toate distinctiile de la Gala FIFA the Best

Zinedine Zidane

a fost desemnat, luni seara,din lume în, laThe Best. I-a depasit pe Antonio Conte (Chelsea) si Massimiliano Allegri (Juventus). Anul trecut, trofeul a fost câstigat de Claudio Ranieri pentru performantele reusite cu Leicester, cea mai surprinzatoare campioana a Angliei din ultimele decenii.Zidane (45 de ani) va împlini abia pe 4 ianuarie 2018 doi ani ca principal la Real Madrid, dar deja are un loc asigurat în istoria clubului, în cariera de tehnician. Francezul a depasit chiar în aceasta luna borna primelor 100 de meciuri la Real Madrid. Doar în acest an a adus nu mai putin de 4în vitrina clubului blanco: titlul însi, precum si a doua Liga a Campionilor si a doua Supercupa a Europei la rând.Ca antrenor al ”albilor”, Zidane a cucerit nu mai putin de 7 trofee în decurs de an si jumatate - de doua ori UEFA Champions League (2015-16, 2016-17) si Supercupa Europei (2016, 2017) si o data La Liga (2016-2017), Supercupa Spaniei (2017) si Cupa Mondiala a Cluburilor (2016).La gala care se desfasoara la Londra sunt prezenti si marii favoriti la trofeul pentru cel mai bun fotbalist: Cristiano Ronaldo si Lionel Messi. Cei doi mari titani ai fotbalului s-au salutat cordial la gala "The Best".Cristiano Ronaldo - cel mai bun fotbalist în 2017;Twitter Ads info and privacyGianluigi Buffon (Juventus) - cel mai bun portar;Olivier Giroud (Arsenal) - premiul Puskas (pentru cel mai frumos gol al anului);Celtic - FIFA Fan Award (pentru atmosfera superba creata de suporteri la ultimul meci de campionat din sezonul 2016-2017, când clubul a celebrat 50 de ani de la câstigarea Cupei Campionilor Europeni);Sarina Wiegman (selectionerul nationalei feminine a Olandei) - cel mai bun antrenor la fotbal feminin;Lieke Martens (Olanda, Barcelona) - cea mai buna jucatoare a anului;Francis Kone (Zbrojovka Brno) - premiul Fair Play. În timpul unui meci din campionatul trecut, pe când juca la Slovacko, atacantul togolez i-a salvat viata unui adversar care îsi pierduse cunostinta dupa o ciocnire cu un alt jucator.Cea mai buna echipa (World 11) pentru anul 2017 (pe baza voturilor fotbalistilor profesionisti): Buffon (Juventus) - Daniel Alves (Juventus / PSG), Ramos (Real), Bonucci (Juventus / Milan), Marcelo (Real) - Kroos (Real), Modric (Real), Iniesta (Barcelona) - Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real), Neymar (Barcelona / PSG).