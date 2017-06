La 4 ani de cand a inceput procesul, Curtea de Apel va da azi verdictul in cazul dezafilierii Universitatii Craiova. Instanta trebuia sa anunte decizia pe 31 mai, dar au amanat pana astazi. Instanta va anunta decizia in cazul dezafilierii Universitatii Craiova la ora 12:30!

Completul va da decizia in sedinta publica! Inca nu s-a anuntat ora la care se va da veridictul.

Cazul ii vizeaza pe Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, FRF si LPF;

Va fi a doua decizie in dosarul inceput in 2013, dupa verdictul dat de Tribunalul Bucuresti pe 13 iunie 2016;

Conform sentintei de la Tribunal, Mititelu ar trebui despagubit cu aproximativ 220 de milioane de euro, in prima instanta; Procurorii DNA au cerut pedepse maxime pentru inculpati! Ar fi vorba de cate 14 ani de inchisoare, adica pedeapsa maxima plus o treime spor de pedeapsa pentru circumstante agravante;

Decizia va fi executorie, adica va produce efecte imediat. Mai poate fi contestata la Inalta Curte, insa doar pe probleme de procedura, nu pe fond. ICCJ poate respinge judecarea contestatiei.

"In cei 24 de ani la FRF n-am comis absolut nicio ilegalitate. Nu am incalcat nicio lege, nu am comis vreun abuz fata de vreun club" Mircea Sandu, fost presedinte FRF

"Stau linistit, stiu ca sunt nevinovat. Toata viata mea mi-a fost frica sa nu imi ia cineva libertatea. De-aia am fost mereu cinstit. Sunt total nevinovat. N-am vrut sa fac niciun abuz. Nu am incalcat nicio lege. Mititelu a fost victima propriului jurist, a fost incurajat de avocati sa se pricopseasca din bani nemunciti" - Dumitru Dragomir, fost sef LPF

"De 6 ani, traiesc o situatie precara in familie. Am avut nebunia de investi in fotbal si m-am trezit fara nimic. Nu vreau ca oamenii sa intre in inchisoare, desi mi-au facut mult rau. Sunt interesat de repunerea echipei in situatia anterioara dezafilierii. Nu s-a mai intamplat ca de un club sa-si bata joc cineva asa de rau din '47, de cand cu Carmen si cu echipa care a inlocuit-o, pe vremea comunistilor. Se zice ca jucatorii nu valorau cat acele clauze. Dar Piturca merita 7 milioane de euro pentru ce a facut la Craiova? Universitatea, club martir al fotbalului romanesc!" Adrian Mititelu, patron FC U Craiova