Ziua Tineretului este sarbatorita si la Iasi

Maine, in ziua de Florii, zi care marcheaza inceputul Saptamanii Mari, credinciosii romano-catolici sarbatoresc ziua Tineretului. Astfel, la Iasi, tinerii, cu ramuri în mâini, vor porni dupa ora 15:30 în procesiune de la bisericile romano-catolice spre Catedrala din centrul municipiului Iasi. Tinerii vor pleca in procesiune de la biserica "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" din cartierul Nicolina, de la biserica "Sfântul Anton" din cartierul Dacia, dar si din Parohia Dancu, Parohia Tomesti si Parohia Valea Lupului catre catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina".



Tinerii vor merge pe jos între 3 si 4 kilometri, iar impreuna cu ei vor merge preotii din comunitatile respective. În curtea catedralei, tinerii vor fi întâmpinati de PS Petru Gherghel, episcop de Iasi. Aici se vor sfinti ramurile si se va intra în catedrala.



Credinciosii participa la procesiune cântând si purtând ramuri în mâini. Ramurile binecuvântate vor fi apoi pastrate acasa cu pietate, amintind de victoria lui Cristos care a fost celebrata prin procesiunea acestei zile. Sfânta Liturghie, care va începe la ora 17:00 în catedrala romano-catolica din Iasi, va fi prezidata de PS Petru Gherghel, care va avea un mesaj special pentru tineri. La celebrare va fi prezent si PS Aurel Perca, episcop auxiliar de Iasi.



"Celebrând an de an misterul Învierii Domnului, participam la cel mai mare adevar al credintei noastre care a însotit Biserica si a însufletit-o din momentul petrecut în Ierusalim, când Fiul lui Dumnezeu dupa ce a suferit si a murit pe cruce, cu puterea sa divina a învins moartea si pacatul si a iesit biruitor din mormânt. A confirmat ca viata e mai tare decât moartea si ca destinul crestinului este adevarata speranta a victoriei si a învierii. Evanghelistii si apostolul Paul ne vorbesc despre drumul lui Isus spre Ierusalim, unde avea sa patimeasca si sa moara ca apoi sa învie dupa cum a prezis, confirmând în noi convingerea ca acest har si mister are drept scop asigurarea ca si noi, urmându-l pe Cristos mort si înviat, vom ajunge la aceeasi înviere si împreuna cu el în aceeasi slava", a aratat PS Petru Gherghel, in mesajul de Paste adresat credinciosilor.