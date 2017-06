ZIUA ZERO pentru Guvernul Grindeanu! Maricel Popa: Mihai Chirica este un FARSOR!

UPDATE: In urma cu cateva momente, Maricel Popa, intr-o interventie la Antena 3, acuza faptul ca, informatiile aparute in presa, in care PSD Iasi sustine Guvernul Grindeanu, este o manipulare ieftina. Asta deoarece Mihai Chirica, este doar un simplu membru si nu mai are nicio calitate la sefia filialei.

"Comunicatul de presa aparut in urma cu putin timp, este o simpla manipulare pusa la cale de Mihai Chirica, care este un simplu membru de partid, un simplu FARSOR. Organizatia judeteana PSD Iasi, il sustine pe Liviu Dragnea si sustine PROIECTUL DE GUVERNARE PSD. "

In legatura cu comunicatul de presa emis de Organizatia Municipala PSD:

"Acel comunicat nu are nicio veridicitate, pentru ca nu este emis de catre presedintele Organizatiei Municipala PSD. Dl Boisteanu(presedintele Organizatiei Municipale PSD) nici nu stia de acel comunicat. El sustine ceea ce sustin si eu, programul de guvernare si pe Liviu Dragnea." a conchis Maricel Popa.



UPDATE: In aceste momente sedinta CEx este intarziata, datorita faptului ca Liviu Dragnea poarta o discutie cu Sorin Grindeanu.

UPDATE: Potrivit unor surse, Gabriel Les, ministrul Apararii; Augustin Jianu, ministrul Comunicatiilor, isi vor da demisia doar daca Sorin Grindeanu le cere.









In aceste momente are loc o sedinta cruciala a CEx, o sedinta in care se decide situatia guvernului Grindeanu.

Pana acum pe surse, toti ministrii isi vor inainta demisiile pentru a-l forta pe Sorin Grindeanu sa demisioneze. Momentan, niciun ministru din cabinetul Grindeanu nu si-a prezentat oficial demisia din guvern. Si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a cerut ministrilor sai sa isi scrie demisiile.





Premierul Sorin Grindeanu spune, insa, ca va merge mai departe si isi va forma un nou guvern.



Doua filiale din PSD sunt de partea lui Grindeanu, respectiv Caras si Timis.





La intrarea in sedinta, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus: "Aceasta sedinta are ca obiectiv analizarea raportului de activitate a Guvernului. Discutam despre demisia lui Grindeanu dupa CEx. "

Ecaterina Andronescu: "PSD-ul trebuie sa guverneze tara si sa respecte programul de guvernare."

Codrin Stefanescu: "Ceea ce promitem, noi chiar facem, nu trebuie sa ne batem joc de votul romanilor. "

Liviu Dragnea: "Noi facem o analiza riguroasa, pe cifre, a activitatii ministrilor, nu este un CEx facut pentru cineva, sau impotriva cuiva. Deciziile de la CEx se vor lua democratic, raportul va fi facut public, noi nu trebuie sa guvernam pe ascuns, guvernam pentru oameni. Dupa acest CEx trebuie sa propunem cateva modificari pentru a redresa aceasta intarziere. Eu nu am cerut demisia nimanui, nici a premierului nici a vreunui ministru. Suntem intr-o situatie nu foarte comfortabila, dar nu putem lasa ca lucrurile sa evolueze ca pana acum. Chiar daca unii spun ca aceasta structura nu este legitima, avem obligatia sa facem o analiza. (...). Rezultatele sunt foarte clare, scorul e 3-0. "

Conform unor surse, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, alaturi de Sorin Grindeanu, sunt singurii care nu si-au dat DEMISIA din Guvern.

