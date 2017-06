In aceste momente are loc o sedinta cruciala a CEx, o sedinta in care se decide situatia guvernului Grindeanu.

Pana acum pe surse, toti ministrii isi vor inainta demisiile pentru a-l forta pe Sorin Grindeanu sa demisioneze. Momentan, niciun ministru din cabinetul Grindeanu nu si-a prezentat oficial demisia din guvern. Si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a cerut ministrilor sai sa isi scrie demisiile.





Premierul Sorin Grindeanu spune, insa, ca va merge mai departe si isi va forma un nou guvern.



Doua filiale din PSD sunt de partea lui Grindeanu, respectiv Caras si Timis.





La intrarea in sedinta, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus: "Aceasta sedinta are ca obiectiv analizarea raportului de activitate a Guvernului. Discutam despre demisia lui Grindeanu dupa CEx. "

Ecaterina Andronescu: "PSD-ul trebuie sa guverneze tara si sa respecte programul de guvernare."

Codrin Stefanescu: "Ceea ce promitem, noi chiar facem, nu trebuie sa ne batem joc de votul romanilor. "

Liviu Dragnea: "Noi facem o analiza riguroasa, pe cifre, a activitatii ministrilor, nu este un CEx facut pentru cineva, sau impotriva cuiva. Deciziile de la CEx se vor lua democratic, raportul va fi facut public, noi nu trebuie sa guvernam pe ascuns, guvernam pentru oameni. Dupa acest CEx trebuie sa propunem cateva modificari pentru a redresa aceasta intarziere. (...). Rezultatele sunt foarte clare, scorul e 3-0. "