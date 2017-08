Tudorel Toader

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta, miercuri, proiectul de lege privind modificarea Legilor justitiei. El spunea ca au fost propuse modificari de fond, si nu de forma si ca intentioneaza sa faca posibile si modificari la proiectul de lege privind gratierea unor pedepse. Ministrul Justitiei va face declaratii de presa, miercuri, incepand cu ora 11.00, cand ar urma sa prezinte acest proiect. De altfel, el anunta la inceputul acestei luni ca in 23 august va prezenta public proiectul de lege privind modificarea Legilor justitiei. "Sunt propuse modificari de fond si nu de forma!", spunea Tudorel Toader. Modificarile la legile justitiei vizeaza in principal trei texte de lege: Legea privind statutul procurorilor si judecatorilor, legea privind organizarea judiciara si cea privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mers in iulie la Bruxelles pentru a discuta cu vicepresedintele CE, Frans Timmermans, despre legile privind Justitia. El a afirmat ca pachetul va fi adoptat de Guvern pe 1 septembrie, urmand a fi transmis Parlamentului. Premierul Mihai Tudose a declarat, duminica, la Antena 3, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta pana la 1 septembrie pachetul de legi privind justitia, spunand ca acesta are o "sarcina foarte, foarte grea". "Nu, stiu, pot sa fiu multumit sau nemultumit de domnul Toader. (...) Are o sarcina foarte, foarte grea: de a finaliza acel pachet de reforma a justitiei", a spus Tudose, duminica.

