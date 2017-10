Zodii care isi gasesc marea dragoste in 2018! Au tot norocul din lume!

Fenomenele astronomice la care vom asista in 2018 vor aduce schimbari in dragoste si relatii pentru fiecare zodie.

2018, un an al extremelor in dragoste sau un an cu echilibru pe plan sentimental? Pentru cine dragostea va fi ceva greu realizat si ce zodii se vor bucura de echilibru emotional? Exista sanse mari de oficializari si de implinire a visului de a aduce pe lume un copil... dar nu pentru toate zodiile.

BERBEC 2018

Relatiile nativilor Berbec vor fi din ce in ce mai bune, incepand cu luna Mai 2018, cand Uranus va intra in Taur. Pot sa apara noi persoane, poate chiar jumatatea sufletului vostru. Multi nativi pot cere in casatorie pe cineva in acea perioada sau pot sa primeasca vestea ca vor fi parinti. Dupa un zbucium sentimental, sfarsitul anului aduce pacea sufleteasca la care ati ravnit de mult timp, iar faptul ca veti fi la casa voastra, alaturi cel care va face fericiti, va trezi sentimente de recunostinta fata de Univers.

TAUR 2018

Relatiile afective ii vor bulversa pe nativii Taur in 2018. Veti avea parte de nenumarate „surprize”, totul se va precipita in lunile Mai, Iulie-August si Octombrie-Noiembrie. Chiar si cele mai solide relatii vor fi zguduite din temelii, se repeta istoria din 2016, pe care au trait-o nativii Taur-Balanta (opozitia Jupiter-Uranus) , numai ca sub o maniera mult mai subtila, cu aer de santaj, de amenintare. Relatiile ce se vor construi in acest an vor fi atipice, veti accepta mult mai multe defecte la partener.



GEMENI 2018

Capitolul sentimental pentru nativii Gemenii in 2018 nu pune decat paie pe foc: vor exista episoade de certuri, de dispute, de amenintari, iar in urma acestor altercatii Gemenii se pot trezi si singuri. Lunile Iunie-Iulie vor fi cele mai tensionate la acest capitol, Gemenii nu vor mai trece cu vederea greselile pe care le fac ceilalti fata de ei, motiv pentru care 2018 va fi un an al adevarului. Totusi, la finele anului, cei din semnul Gemenilor au posibilitati de a intalni persoane noi, de a oficializa o relatie. Astfel, incepand cu Septembrie-Octombrie 2018, Gemenii se pot implica in aventuri.

RAC 2018

Dragostea va fi incercata din plin de cei doi malefici din Capricorn, Saturn si Pluto, aflati in casa a VII-a, a casatoriei. Astfel, in 2018 Racii vor da dovada de severitate, aroganta, se vor arata mult mai capriciosi si mofturosi, nu vor mai tolera nicio greseala din partea partenerului.

