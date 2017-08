Scandal monstru la E.ON dupa ce au murit trei angajati! Dezvaluiri socante ale salariatilor din sistem

Este inadmisibil cum o companie germana te umileste in propria ta tara, refuza sa dea explicatii pentru miile de intreruperi ale curentului electric si te obliga sa stai la cozi, ore in sir, doar pentru a face o sesizare, pe care oricum nu o ia nimeni in tara. Va prezentam mai jos lista membrilor actuali ai Consiliului de Administratie (CA) de la SC E.ON Romania SA. Acestia sunt oamenii care se imbogatesc pe spatele romanilor si care-si bat joc de clienti, cu complicitatea autoritatilor.

























Mai multi angajati ai E.ON/au rabufnit din cauza problemelor tot mai mari din interiorul companiei care opereaza intreaga retea dedin zona Moldovei, dar si din alte zone ale tarii. Din cauza lipsei de comunicare si a lispei de transparenta in cadrul companiei germane, salariatiiE.ON au sarit cu tot felul de acuze la adresa sefilor si unii dintre ei au decis chiar sa demisioneze in urma incidentelor tragice care au avut loc la Iasi si Vaslui, incidente care s-au soldat cu moartea a treiangajati la Delgaz Grid in decursul a doua luni. Incidentele din judetuls-au petrecut in localitatile Miroslava si Mircesti la inceputul lunii august."Dragi colegi, in ultima perioada, în mai putin de doua luni am pierdut 3 colegi tineri care aveau dreptul la viata. Au lasat în urma copii si neveste care trebuie sa-si continue viata cu un mare gol ramas în suflet. Dumnezeu sa-i odihneasca în pace. Pentru mine acestem-au facut sa iau decizia sa parasesc aceasta companie prin demisie pentru ca vreau sa duc o viata linistita, fara stres si teama alaturi de familie. Pentru colegii care raman în aceasta companie le doresc multa sanatate si sa aveti grija de voi sa va întoarceti sanatosi acasa la cei dragi voua. Viata are prioritate!", a scris ieseanul Irinel C. pe un grup al angajatilor E.ON de pe Facebook.Electricienii si instalatorii sunt de parere ca cele mai mari probleme vin mai ales din cauza lipsei de personal, tinand cont de faptul ca multi angajati aiau fost concediati odata cu externalizarea serviciilor, iar o mare parte din vina sta si in interesele personale ale marilor sefi din companie."Stiti cati oameni sunt la Rural Iasi? Sunt 10 cu 6 sefi de tura. Stiti cate nopti au venit la serviciu in? Lipsa personalului si oboseala acumulata a rezultat ceea ce cercetati dumneavoastra, nu contesta nimeni greselile facute in cele doua cazuri, dar problema este de ce s-a ajuns ca un om cu experienta lui Daniel sa ajunga sa faca acea greseala si tind sa cred ca oboseala, gandul ca mai sta inca o noapte la serviciu (mai avea inca o avarie de facut dupa ora 22) pe langa lipsa inscriptiilor", a spus Cristi F, angajat al E.ON/Delgaz Grid.Cu toate ca astfel de situatii se intalnesc frecvent in randul angajatilor E.ON, aceste informatii nu ajung niciodata in mass-media din cauza secretomaniei exagerate din interiorul companiei. Atat accidentele in care sunt implicati angajatii E.ON, cat si cazurile de furt de energie in care sunt implicati acestia nu sunt facute publice. Desi sefii din Germania fac vizite frecvente la statiile E.ON din Romania, acestora li se prezinta o imagine falsa a situatiei in care se afla sistemul de energie operat de companie."Îmi aduc aminte foarte bine cand a venit domnul din Germania, a mers cu seful de centru la momentul de atunci si au vizitat cele mai noi posturi de transformare din rural Iasi si îi prezenta trusa de scule pe care ar fi trebuit sa o aiba fiecare muncitor în parte, dar de unde, pentru ca era doar una singura care statea în magazie. Veniti domnilor sefi, iesiti dinsi mergeti cu noi însa vedeti în cede periculozitate lucram... Cand se face cate o sedintavin doar cu, nicidecum sa gaseasca o rezolvare pentru putinii muncitori care au mai ramas si vor sa munceasca pana la, zi si noapte. Familiile noastre îsi petrec timpul tot mai singuri pentru ca noi trebuie sa fim la serviciu, sa crestem indicii de performanta.", a mai scris Irinel C, fost angajat al E.ON/Delgaz Grid, pe Facebook.Angajatii din sistem sunt de parere ca s-a ajuns in aceasta situatie pentru ca sefii germani ai companiei au facut in asa fel incat sa reduca cat mai mult cheltuielile salariale si de intretinere, iar asta in conditiile in care nu s-a investit mai deloc in modernizare si retehnologizare."Asta a fost scopul conducerii din: sa scape de câti mai multi, iar în acest scop a atras de partea lui chiar sindicatul! Aduceti-va aminte, pe vremea ESTR cum venea sindicatul în fata noastra si ne aburea ca a facut negocieri sa fim din nou parte a E.ON Distributie, dar pentru asta trebuie sa plece atâtia oameni... Au dat afara oameni cu experienta în munca de 30 de ani si au angajat prin Adecco oameni platiti cu 1.500 Ron. Asta da economie! Cred ca si laeste aceeasi situatie, externalizari, fel si fel de reorganizari care au dus la o încarcare foarte mare pe angajatii ramasi. Este timpul fratilor sa facem ceva! Hai sa stingem lumina ca nu se mai poate!", a fost mesajul facut de Ionut C pe grupul angajatilor E.ON.Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Eenergiei a aplicat peste 200 de sanctiuni catre E.ON/Delgaz Grid în ultimii doi ani. Cele mai multe sanctiuni au fost aplicate pentru probleme legate de accesul la retea, dar si facturarile gresite sau problemele intampinate la reteaua de distributie. Totodata, de la inceputul anului, peste 50 de reclamatii au fost depuse la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Iasi referitor la E.ON/Delgaz Grid. Dintre acestea, 34 se refera la serviciile de furnizare a energiei electrice, iar alte 16 la furnizarea gazelor.