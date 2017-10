Un barbat a fost gasit mort in Oraselul Copiilor din Sectorul 4

Oraselul Copiilor

Un barbat de aproximativ 31 de ani a fost gasit decedat, astazi, in incinta unui parc de distractii din sectorul 4, cazul fiind preluat de Serviciul Omoruri - compartimentul Morti Suspecte si Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul, informeaza Biroul de presa al Politiei Capitalei, citat de Agerpres.

Cadavrul urmeaza sa fie ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.

Potrivit unor surse judiciare, barbatul a fost gasit in Parcul Oraselul Copiilor din Sectorul 4.

