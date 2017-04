Iulia Paduraru

• Activitatea notariala a unui cunoscut personaj din Iasi a fost controlata de reprezentantii Fiscului iesean • Acestia au gasit o multitudine de probleme • Notarita s-a trezit cu datorii de peste 300 mii lei • "Ii transmit si revin cu un telefon, daca are un punct de vedere", a fost comentariul angajatilor de la cabinetul notarial • Notarita este nepoata familiei Badarau



Iasi s-a facut de ras in momentul in care inspectorii de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi i-au verificat activitatea financiara din ultimii ani. Este vorba de notarul Iulia Paduraru, in varsta 40 de ani, ce detine un birou notarial, in comuna Miroslava, numarul tranzactiilor propulsand-o intr-un top al notarilor cu cele mai mari incasari.



Numai ca, Iulia Paduraru a facut o serie de achizitii in numele cabinetului, dar care nu s-au dovedit a fi deductibile. Cumparaturile erau pentru uz personal, trecute in activitatea cabinetului notarial. Inspectorii au calculat un prejudiciu de aproximativ 300 mii lei. Cel mai probabil, Iulia Paduraru va fi nevoita sa inapoieze aceasta suma pentru a evita intalnirile neplacute cu executorii judecatoresti.



S-a lafait in saloane de masaj si hoteluri



In ultimii ani, mofturile notaritei, trecute pe activitatea cabinetului sunt diverse. Masajele, saloanele SPA, coaforul sau pedichiura erau considerate de Iulia Paduraru activitati deductibile. Manata de ideea ca nu trebuie sa plateasca ceva la bugetul de stat, a plusat. In actele societatii a trecut cazarea la hotel, achizitia unei masini de spalat, bauturi alcoolice (Whisky), un televizor, fotolii, uleiuri de masaj sau parfurmuri. A mai cumparat un ceas marca Esprit care poate costa maximum o mie de lei, un inel de la Blanco's sau bratari.



Tot pe firma au fost trecute incaltamintea, gentile si camasile barbatesti. Inspectorii DGRFP au verificat si consumul de combustibili. Pentru ca nu au fost puse la dispozitie foile de parcurs, inspectorii au stabilit ca 50 la suta din consum nu poate deductibil. A incercat sa fenteze statul si cu materialele de constructie achizitionate: gresie, parchet, termopan, ciment sau glet.



Ce spune notarita



Contactata telefonic, pe numarul pus la dispozitie de cabinetul notarial, Iulia Paduraru nu a putut fi contactata. In schimb, dispusa sa vorbeasca a fost secretara acesteia.



"Acum se afla intr-o tranzactie. Spuneti-mi despre ce este vorba. Va reveni cu un telefon", promite secretara. Dupa aproape jumatate de ora, secretara vine cu lamuriri.



"Ah, sunteti de la ziar. Despre ce este vorba. Ceva denigrator, ca sa stiu ce-i spun? Cum, uleiuri de masaj (secretara rade-n.r.). Ii transmit si revin cu un telefon daca are un punct de vedere", mai spune secretara. Dupa alte cateva minute, a venit raspunsul oficial. "Nu avem niciun punct de vedere. Nu stiu pe cine ar interesa uleiurile doamnei", a incheiat secretara.



Cine este Iulia Paduraru



Iulia Paduraru, nepoata familiei Badarau, a ajuns in atentia publica cand a fost prezentata ca una dintre cele mai bogate din breasla. Cladirea in care functioneaza biroul notarial are doua etaje. Activitatea este asigurata de aproxiamtiv 10 angajati, semn ca volumul de munca este mare si, implicit, generator de profituri insemnate.



Intr-un an de activitate, incasarile realizate de Paduraru au fost si de aproximativ 1 milion de lei. In 2007, Iulia Paduraru a aparut public cu o plangere formulata la adresa unei firme ce comercializa autoturisme de lux. A achizitionat un autoturism marca Mercedes la un pret de aproximativ 100 de mii de euro. Atunci, notarul s-a plans ca firma i-a trimis masina deja defecta, cu probleme la motor si la sistemul de franare. Aceasta a apelat la ajutorul magistratilor, avand si pretentii suplimentare de aproximativ 200 de mii de euro.