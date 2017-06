Primaria a gasit o solutie pentru chiriasii rau-platnici. Fiecare apartament va fi dotat cu acest echipament

Nu demult,a preluat uncare se afla in administrarea SpitaluluiSf. Spiridon. Managerul unitatii medicale a renuntat ladeoarece nu existau suficiente fonduri pentru intretinerea ei. Dupa schimbare au fost luate si primele decizii.Astfel, fiecareal primariei, care va ocupa unul dintre, va plati individual facturile la utilitati. Pana acum, contorizarea se facea la comun, facturile erau greu de impartit, iar penalitatile se adunau de la o zi la alta. In consecinta, municipalitatea a contractat o firma care sa montezeindividuale pentru fiecare unitate locativa in parte.De acestese va ocupa societatea Tehnoterm din Iasi, contractul avand o valoare de 47.228 lei, fara TVA. Contractul a fost atribuit direct."Dupa cum bine stiti, acesta fost preluat de la Spitalul Sf. Spiridon. S-a luat aceasta masura pentru oeficienta a tuturor chiriasilor municipalitatii. La fel urmeaza si cu partea de energie electrica", a declarat Cristina Albisteanu, director la Directia Fond Locativ.In caminul de pe strada, nr. 79A, o parte dintre chiriasi sunt. Conducerea primariei a precizat ca, in cazul in care chiria nu este platita timp de trei luni, locatarii sunt automat evacuati. In caminul cadrelor medicale sunt utilizabile 79 de camere.La inceputul anului, in camin locuiau in jur de 30 de, multe dintre ele avand membri angajati la Spitalul. Initial, in 1979, cladirea a fost construita pentru angajatii de la Directia de Sanatate Publica, iar mai apoi, ea a fost trecuta in administrarea Spitalului Sf. Spiridon. Problemele cele mai mari tineau de furnizarea agentului termic. Din cauza retelei afectate, apartamentele ramaneau neincalzite, iar conditiile de trai erau precare.Primaria Iasi a preluat imobilul pe data de 1 aprilie.