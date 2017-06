Femeile care slabesc brusc dupa nastere nu sunt neaparat norocoase. Iata de ce ar trebui sa isi faca griji

Multe mame reuesc sa slabeasca spectaculos la scurt timp dupa nastere, desi nu depun niciun efort în acest sens. Sunt bucuroase ccred ca sunt foarte norocoase. Numai ca in multe cazuri totul se întampla din cauza unei afectiuni dobandite dupa nastere.

Dereglarea tiroidei care poate aparea dupa nastere

Tiroidita postpartum este o inflamare a glandei tiroide de natura autoimuna caracterizata prin infiltrarea limfoplasmocitara a glandei tiroide.

Se manifesta prin doua faze, în cea dintai producandu-se o deversare în exces a hormonilor tiroidieni care reprezinta faza hipertiroidiana, urmata de faza hipotiroidiana. Semnele si simptomele acestei afectiuni sunt frecvent confundate sau ignorate si atribuite starii fiziologice de postpartum cand în realitate reprezinta o afectiune independenta, bine delimitata si perfect tratabila si controlabila sub supravegherea endocrinologului.Tiroidita postpartum este intalnita cu o frecventa alarmant de crescuta, 2 pana la 7 femei din 100 suferind de aceasta afectiune în primul an dupa nastere, fiind însa ignorata sau nediagnosticata în majoritatea cazurilor. Diagnosticul este adesea pus retrospectiv, dupa ani de zile, în momentul în care simptomatologia fiind persistenta si evidenta, obliga medicul internist sau cardiolog sa solicite consultul endocrinologic.

Simptome care apar în etapa hipertiroidiei:

scadere în greutate

cresterea friabilitatii firelor de par pina la caderea brusca a parului,

nervozitate si iritabilitate excesive

labilitate emotionala

transpiratii excesive

palpitatii

cresterea pulsului

cresterea in volum a glandei tiroide (gusa)

scaune frecvente

tremor al extremitatilor

intoleranta la caldura si la expunerea directa la soare

In etapa hipotiroidiana pacienta resimte:

- lentoare, senzatia de oboseala

- crestere in greutate

- prezinta gusa

- constipatie

- intoleranta la frig

- senzatie de tegumente infinita

Diagnosticul este confirmat de investigatiile paraclinice.

- Nivelurile hormonale indica statusul tiroidian al pacientei. Profilul hormonal in tiroidita postpartum în etapa eutiroidiana se caracterizeaza prin nivele serice în limite normale de T3, T4, TSH. In hipotirioidism TSH este crescut, iar T3, T4 sunt scazute. In hipertiroidism TSH este scazut si T3, T4 crescute.

- Diagnosticul este confirmat de Anticorpii antitireoglobulinici si antitireoperoxidazici care sunt prezenti la titruri mari în tiroidita postpartum. În 10% din cazuri sunt prezenti în concentratii crescute anticorpii antireceptori TSH.

Tratamentul se desfasoara exclusiv sub recomandarea si supravegherea periodica a medicului endocrinolog caruia ii revine responsabilitatea sigurantei atit fata de mama cit si fata de copil.