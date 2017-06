Un director de la Finantele iesene a ajuns portar. Toti angajatii stau cu sufletul la gura

In cursul acestei saptamani, sefi din cadrul Directiei Regionale Generale a Finantelor Publice () Iasi participa in cadrul uneide. In perioada 15-17 iunie, finantistii ieseni se vor bate cu echipele formate la nivelul administratiilor din regiune."Competitia se va desfasura lain perioada 15-16-17 iunie, unde vor participa echipe de la toate administratiile judetene ale finantelor publice din regiunea de nord-est. Aceasta competitie a fost organizata pentru prima data in 2007. Finala va avea loc in perioada noiembrie-decembrie. O echipa este formata din sase jucatori", spun reprezentantii DGRFP.Competitia este denumita "". Din grupa formata la nivelul regiunii, se va califica doar prima echipa. Ulterior, va participa inorganizata la Bucuresti. Echipa ieseana a inregistrat cea mai bunain anul 2015.Atunci s-a calificat in fazele superioare, prinzand locul trei la nivel national. Angajatii DGRFP Iasi spera ca in acest an sa nu dezamageasca si sa scoata un rezultat cat mai bun. La Piatra Neamt se vor deplasa 15ce vor fi rotiti pe parcursul meciurilor.In lot au fost convocati: Paul Ciobanu - portar (director AJFP Iasi), Claudiu Mihalache - portar (angajat DGRFP), Cezar Danila - fundas (DGRFP), Catalin Goldan - fundas (Verificari Achizitii), Dumitru Leagan - fundas (AJFP -Harlau), Lucian Lacatus - fundas (Directia Vama), Gabriel Pauca - fundas (DGRFP - Informatica), Bogdan Miron - fundas (AJFP), Adrian Amaritei - fundas (AJFP - Contribuabili Mijlocii), Claudiu Gradinaru - mijlocas (DGRFP -IT), Alexandru Stoica - mijlocas (DGRFP), Costel Panzariu - mijlocas (Directia Vama), Ioan Ciuhat - mijlocas (AJFP -inspectie fiscala), Mihai Jehac -atacant (AJFP), Dumitru Ciapoi - atacant (Contribuabili Mijlocii).