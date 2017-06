Sa aveti in vedere faptul ca rugaciunea nu este un soi de „formula magica” pe care o rostim si care ne ajuta sa „scapam de probleme”. Ea este un dialog pe care in purtam cu Dumnezeu. Indraznesc sa spun ca aceasta vorbire cu El este mai importanta decat „rezolvarea” unei anumite situatii.

Iata Psalmul. Se rosteste pentru sotii cu inima impietrita, care se cearta si se despart.

1. In Domnul am nadajduit. Cum veti zice sufletului meu: «Muta-te in munti, ca o pasare?»

2. Ca iata, pacatosii au incordat arcul, au gatit sageti in tolba, ca sa sageteze in intuneric pe cei drepti la inima.

3. Ca au surpat ceea ce ai asezat; dar dreptul ce a facut?

4. Domnul este in locasul cel sfant al Sau, Domnul in cer are scaunul Sau. Ochii Lui spre sarac privesc, genele Lui cerceteaza pe fiii oamenilor.

5. Domnul cerceteaza pe cel drept si pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeste nedreptatea il uraste sufletul Sau.

6. Va ploua peste pacatosi laturi, foc si pucioasa; iar suflare de vifor este partea paharului lor.

7. Ca drept este Domnul si dreptatea a iubit si fata Lui spre cel drept priveste.

***

Rugaciune ca se citeste DUPĂ A DOUA CATISMĂ, in care e cuprins PS 10

Sfinte Dumnezeule… Preasfanta Treime… Tatal nostru…

Apoi troparele, glasul al 2-lea:

Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, care nici o roada de pocainta nu aduc si ma tem de taiere, si de focul cel nestins ma infricosez. Pentru aceea ma rog Tie: mai inainte de imprejurarea aceea, intoarce-ma si ma mantuieste!

Ca valurile marii s-au ridicat asupra mea faradelegile mele si ca o corabie pe luciul marii ma inviforez de multimea greselilor: Tu, Doamne, indrepteaza-ma prin pocainta la limanul cel lin si ma mantuieste!

Slava…

Miluieste-ma! a zis David. Si eu strig catre Tine: gresit-am, Mantuitorule: ci, stergandu-mi pacatele prin pocainta, miluieste-ma!

Si acum…

Mijlocitoarea cea fierbinte a crestinilor, roaga pe Fiul tau, Nascatoare de Dumnezeu, sa ne izbaveasca de toata rautatea si necazul vrajmasului si sa ne dea iertare de cele ce am gresit, pentru indurarile cele milostive, cu rugaciunile tale, Maica Fecioara!

Apoi Doamne miluieste (de 40 de ori) si rugaciunea aceasta:

Stapane intru tot puternice, Parintele Domnului nostru Iisus Hristos, al Unuia-Nascut Fiului Tau, da-mi trup neintinat, inima curata, minte treaza, cunostinta neratacita si venirea Duhului Sfant, spre castigarea si incredintarea adevarului celui intru Hristosul Tau, cu Care Ti se cuvine slava, cinstea si inchinaciunea, impreuna cu Duhul Sfant. Amin.

Intrebare: De ce trebuie sa citim Psaltirea?

Raspuns: Nu neglijaţi psalmii deoarece ei alunga din suflet duhurile viclene si sadesc in el

.

***

Putini credinciosi si chiar monahi mai citesc astazi Psaltirea. Care este folosul citirii regulate al psalmilor?

— Parinţii nostri citeau zilnic Psaltirea, ca o rugaciune permanenta. Ba unii o stiau pe de rost si o spuneau in soapta la ascultare, sau mergand pe cale. Credinciosii, puţini mai stiu astazi doar psalmul 50. Este pacat ca noi nu mai cunoastem puterea Psaltirii, frumuseţea duhovniceasca a psalmilor. Candva o rosteau in ison sau o cantau, imitand pe sfinţii ingeri. Dar sa nu uitam ca cititul psalmilor este trupul rugaciunii, iar inţelesul adanc al psalmilor este sufletul rugaciunii. Trupul fara suflet este mort. Adica citirea psalmilor fara cugetare si atenţie aduce puţin folos.

— Unii credinciosi spun ca nu citesc Psalmii pentru ca le face diavolul multe ispite. De ce se tem diavolii de psalmi?

— Se tem de psalmi pentru ca cine se roaga cu psalmii ii arde pe diavoli ca si cu o sabie de foc. Mare putere are Psaltirea asupra duhurilor rele. Cu aceasta parinţii de demult faceau minuni si alungau duhurile rele din oameni. Iar daca unii nu citesc Psaltirea pentru ca se tem de ispite, acestia sunt crestini fricosi, care vor sa iasa la lupta cu diavolii fara arme. Or, daca nu avem arme bune la noi, indata diavolul ne dezarmeaza si ne ia prizoneri, adica ne face robi ai pacatelor spre osanda. Psaltirea unita cu postul si smerenia sunt cele mai puternice arme impotriva diavolilor. Cu aceasta sfinţii izgoneau diavolii din lume si coborau pe ingeri pe pamant. Ca cine citeste Psalmi imita pe ingeri si canta impreuna cu ei.

