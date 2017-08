Elena Cotea Marian Bosianu si Vasile Dumitras

Ceea ce a anuntat cotidianul Buna Ziua Iasi in urma cu mai bine de o luna, s-a confirmat. Incepand de ieri, noul director laestecare, pana in prezent, a ocupat functia de sef la Biroul Vamal.Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a fost emis in cursul zilei de ieri. Culmea, tot ieri, Cotea nu mai era luata in calcul de sefiiMai precis, a fost schimbata nominalizarea de catre Marian Bosianu, director la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi, in persoana lui, director pe timpuri la fosta. "Da, a fost schimbata nominalizarea", a spus. Vasile Dumitras a fost intrebat de catre reporterii BZI daca stie ca se afla in carti pentru preluarea functiei."Nu se poate spune nimic pana nu vine ordinul ANAF. Acum ocup functia dein cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice. Nu ma zbat pentru functii", a declarat pentru BZI Vasile Dumitras.Tot ieri, la putin timp de la declaratia lui Dumitras, Elena Cotea a confirmat ca a fost emis ordinul ANAF."Acum am primit ordinul. (ieri - n.r) Voi depune toate eforturile pentru incadrarea pe directiile prioritare transmise de ANAF, respectiv atat urmarirea cresterii incasarilor, dar si pentru sublinierea pe care le are sistemul vamal in privinta sigurantei si securitatii cetatenilor, de protejarea mediului, sanatatii publice. In perioada viitoare voi ocupa noul birou", a spus Elena Cotea.In urma cu mai bine de o luna, lui Marian Bosianu, director la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi, i s-a cerut de catre conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa faca o nominalizare pentru ocuparea functie dela Vama.Atunci, Bosianu a recomandat-o pe Elena Cotea,, in locul lui Danut Bolohan, cel care ocupa functia de director executiv. Deoarece au avut loc schimbari la varful ANAF, varianta Cotea nu a mai fost agreata si, de aceea, Danut Bolohan, directorul de atunci, s-a trezit cu o prelungire de mandat pe o perioada de o luna. Recent, a expirat si aceeasta perioada.Conform ultimei declaratii de avere, Elena Cotea are o avere consistenta. Astfel, a declarat ca are in proprietate mai multe terenuri situate in municipiul Iasi. Suprafata totala a acestora este de peste 4.000 de metri patrati.Mai mult, detine doua apartamente si o casa, imobile achizitionate in perioada 2007-2010. Cotea este interesata si de achizitia de bijuterii. In perioada 1992-2011 a cumparat metale pretioase in valoare de 5.500 de euro. Dar are si datorii la banci, scadente in 2018 si 2030. Valoarea creditelor este 87 de mii de euro.Anul trecut, in calitate de sef la Biroul Vamal a declarat unanual de 77.717 lei. In ceea ce priveste schimbarile din cadrul DGRFP, la sefia Administratiei Contribuabilor Mijlocii, consituita la nivelul Regiunii Iasi, a fost numita Delia Georgeta Aioanei in locul Lilianei Scriitoru.Conform declaratiei de, Delia Aioanei detine un teren in suprafata de 3.331 metri patrati, situat in judetul Neamt, un apartament in Bacau cu o suprafata de 47,71 metri patrati, conduce un autoturism marca Dacia Solenza si are datorii de peste 40 de mii de lei la banci. La venituri, declaratia de avere arata ca in 2016 a incasat din salarii suma de 48.046 lei, cand ocupa functia de sef Birou Asistenta pentru Contribuabili.