Ieri, sase mii deai claselor a VIII-a din judetul Iasi au sustinut prima proba a Evaluarii Nationale (EN). Asta la disciplina. Un amanunt spectaculos, legat chiar de fost capitala a Moldovei, a marcat intreg testul pe tara. La cel mai important, candidatii au primit un text din creatia lirica a scriitoarei nascute in fosta capitala a Moldovei - Magda Isanos.Ciudat este ca, in timp ce valoarea creatiei acesteia este certificata de timp si a devenit un reper pentru actualele generatii de tineri, autoritatile responsabile nu au facut nimic pentru a proteja locul unde a creat Isanos.In urma cu peste cinci ani, persoanele care au achizitionat imobilul de patrimoniu in care a locuit aceasta si au demolat intr-o maniera brutala. O decizie a Tribunalului Iasi, Sectia II Civila i-a obligat pe noii proprietari sa refaca constructia. Asta nu s-a intamplat nici pana la acest moment. Este vorba de imobilul care era situat pe strada Closca nr. 19A din municipiul Iasi. Aici, proprietarilor le-a fost respinsa cererea ce viza declasarea acestui imobil de pe lista oficiala ce cuprinde monumentele de patrimoniu.Astfel, absolventii deau avut de rezolvat Varianta IV-a un text liric, poezia "" scrisa de ieseanca, cu o serie de cerinte ce tin de vocabular si de gramatica, unde in total primesc 40 de puncte.De asemenea, tinerii au mai avut de scris o compunere de 150 de cuvinte, ca o analiza a poeziei. Pentru subiectul II se acorda 36 de puncte, iar elevii au avut de analizat un text din revista Terra Magazin si de rezolvat un numar de cerinte in baza acestei analize, dupa care trebuiau sa intocmeasca o compunere de 150-300 de cuvinte, bazandu-se pe relatarea unei intamplari sportive, cerinta pentru care primesc 14 puncte.Pe de alta parte, dincolo de aceasta coincidenta trista, oficialii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi au oferit detalii legate de modul in care s-a derulat prima proba a EN 2017. De precizat faptul ca tezele candidatilor ieseni vor fi corectate in alt judet.pentru elevii clasei a VIII-a reprezinta cea mai importanta modalitate de evaluare externa sumativa a competentelor dobandite de elevi la finalul invatamantului gimnazial. Este totodata si un moment decisiv pentru elevii de clasa a VIII-a, din perspectiva traseului educational viitor, in contextul admiterii la liceu. Constientizand impactul psihologic, emotional pe care orice evaluare il are asupra elevilor aflati in situatie de examen, echipa inspectoratului iesean a luat toate masurile pentru ca examenul sa se deruleze in cele mai bune conditii, cu respectarea intocmai a Metodologiei. La nivelul judetului Iasi sunt inscrisi un numar de 6.106 candidati, repartizati pentru a sustine probele scrise in 181 de centre aflate pe raza intregului judet, din care 125 in mediul rural si 56 in mediul urban. La primaau fost prezenti 5.949, reprezentand 97.43 la suta", a transmis prof. dr. Genoveva Farcas, inspector generalIasi.Urmeaza ca maine, 21 iunie 2017 sa aiba loc testarea la materia. Afisarea primelor rezultate este programata în data de 26 iunie, pâna la ora 16:00. Contestatiile pot fi depuse în aceeasi zi, pâna la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 iunie în centrele de examen si pe evaluare.edu.ro.De precizat ca, din acest an scolar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea in liceu va fi de 20 la suta, fata de 25 la suta pana acum. Astfel, este foarte important rezultatul de la examenul, media de la cele doua probe reprezentant 80 la suta din media de intrare in ciclul liceal.