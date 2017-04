Ce a DECLARAT Ministrul Finantelor despre absorbtia fondurilor europene! MIZA: 22 miliarde de euro

Viorel Stefan

Ministrul Finantelor se arata optimist in ceea ce priveste incasarile la buget si mentinerea in tinta de deficit. Singurele emotii pe care le are sunt cele ce privesc absorbtia fondurilor UE, miza fiind 22 de miliarde de euro.

„Singurele emotii le am la capitolul absorbtie fonduri europene. Vorbim despre 22 de miliarde de euro. Am preluat un sistem de gestiune defect. Abia spre jumatatea anului putem acredita sistemul informatic de decont cu CE. Insa, in buget am prevazut banii necesari astfel incat sa nu se blocheze proiectele cu finantare europeana. De asemenea, exista o facilitate de un miliard de euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru ca sa se poata aplica pentru finantare UE, sa se poata contracta sumele pentru cofinantare, facilitate care se adreseaza in special Ministerului Transporturilor. La Agentiile pentru Dezvoltare Regionala trebuiau semnate din ianuarie contractele, dar nu au avut suficienti experti evaluatori. Lipsa de capacitate administrativa si intarzierile in ceea ce priveste acreditarile autoritatilor de management sunt principalele probleme. In ceea ce priveste subventiile pentru agricultura, anul acesta le trecem prin buget fiindca in 2016 s-a intarziat foarte mult si banii au ajuns tarziu la fermieri. Acum 95% dintre agricultori au primit deja banii. Vorbim despre bani care se vor regasi in TVA, accize, salarii. Banii care se invart de doua-trei ori in economie.”, a declarat Viorel Stefan.