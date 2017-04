Cristian Rizea si un coleg, teapa de peste 43.000 de lei la un hotel

Cristian Rizea

Fostul deputat PSD Cristian Rizea si prietenul sau Ciprian Tirdea, care au candidat anul trecut din partea PRU la alegerile parlamentare, vor fi dati in judecata de administratorul unui hotel din Vaslui.

Cei doi au stat, in timpul campaniei electorale, la Hotelul Racova, unde au mancat si au baut, dar au plecat fara sa achite serviciile de care au beneficiat, respectiv peste 43.000 de lei, potrivit reprezentantilor hotelului, citati de News.ro. Cei doi politicieni sunt acuzati ca au plecat chiar in noaptea alegerilor generale din cele doua camere pe care le inchiriasera la inceputul lui noiembrie, fara a plati pentru cazarea de care au beneficiat pe perioada celor 40 de zile.

Rizea a fost membru PSD pana in luna august a anului trecut, cand a trecut la PRU.

In martie 2016, deputatul PSD Cristian Rizea a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani, alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca sa intervina la RAAPPS pentru retrocedarea unui teren intr-o zona rezidentiala din Bucuresti si la Primaria Chiajna pentru un teren aflat in litigiu. Rizea a fost pus sub control judiciar pe 10 martie 2016, la o zi dupa ce Camera Deputatilor a aprobat retinerea sa, dar a respins cererea DNA de incuviintare a arestarii preventive. Rizea trebuia sa depuna o cautiune de 1,5 milioane de lei, in cadrul masurii preventive.