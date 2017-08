CUTREMUR in Romania, in urma cu putin timp! Ce magnitudine a avut si unde s-a resimtit

Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora 10:39, in judetul Brasov, la o adancime de 135 kilometri, conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

Tot miercuri, 23 august, un cutremur cu magnitudinea 2,2 pe Richter a avut loc in Brasov.

Potrivit INFP, seismul s-a produs, la ora 10:16.

Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs in data de 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de 5 grade pe Richter, seismul fiind resimtit si la Bucuresti.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.