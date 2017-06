S-a confirmat! Pana acum 8 ieseni au primit aceasta veste cumplita. Numarul victimelor ar putea sa creasca

Numarul iesenilor care au ajuns la spital de la inceputul sezonului cald muscati de capusa se apropie de o suta. Avertizarile medicilor privind riscul de a contacta o boala foarte grava transmisa prin intepatura de capusa a fost ignorate de o parte dintre ieseni. Exista si cateva persoane care nu au stiut ca au fost muscati deNu exista zi in care la UPU din cadrul Spitalului Sf. Siridon din Iasi sa nu se rezinte cel putin doua persoane muscate de capusa. Dupa acordarea ingrijirilor medicale de urgenta, pacienti a fost trimisi la Spitalul de Boli Infectioase unde au primit tratament profilactic. Pana acum, opt ieseni au fost diagnosticati cu, o afectiune infectioasa care se transmite prin muscatura capuselor infectate cu o bacterie numita Borrelia Burgdorferi.Un numar mare de persoane muscate de capuse nu contacteaza boala, dar riscul de a contacta aceasta maladie creste pe masura ce trece mai mult timp de la momentul intepaturii. Pacientii depistati cu boala Lyme nu s-au rezentat la medic imediat dupa ce au fost muscati de capusa sau nu au stiut ca au fost muscati."Sunt rare cazurile depistate cu boala Lyme. S-a inregistrat cam un caz pe saptamana. Sunt foarte multi ieseni muscati de capuse si exista riscul ca o parte dintre ei sa prezinte simptomatologie specifica bolii Lyme. La acesti pacienti s-a confirmat aceasta boala. Pacientii prezentau dureri aticulare, eritem, in zona unde au fost muscati de capusa. Toti pacientii prezinta forme usoare ale bolii. Aceasta boala s-a confirmat la persoanele care nu au venit la medic imediat dupa ce au fost muscate de capuse sau nu au stiut ca au fost muscate. Evolutia starii de sanatate a pacientilor este buna", a declarat dr. Mihnea Hurmuzache, director medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.Medicul a tinut sa precizeze ca, atunci cand boala Lyme nu este depistata si tratata la aparitia primelorsau daca acestea lipsesc, infectia poate afecta articulatiile, sistemul nervos, inima in cateva luni, chiar ani, de la infectia initiala. Primul semn al infectiei este o, roseata, care apare dupa 1-2 saptamani de la momentul producerii intepaturii sau chiar mai tarziu.De asemenea, pot sa apara dureri in tot corpul,, dureri de cap. Medicii sfatuiesc populatia sa se prezinte imediat la medic dupa muscatura de capusa. Acestea sunt usor de identificat, pentru ca raman atasate de piele si medicii recomanda iesenilor sa nu o scoata acasa, deoarece capul capusei se rupe si ramane sub piele.Perioada cea mai riscanta este din luna mai pana la sfarsitul lunii iulie. In faze avansate, boala Lyme sau "boala cu o mie de fete", pentru ca imita simptomele multor afectiuni, poate duce la decesul pacientului.