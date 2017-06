Crin Antonescu: "E normal ca presedintele si-a vazut de treburile sale. PNL isi face singur treaba"

Crin Antonescu 2

Intrat prin telefon intr-o emisiune TV, Crin Antonescu a vorbit despre sustinerea sa pentru Cristian Busoi in alegerile interne din PNL, dar si despre faptul ca presedintele Klaus Iohannis s-a tinut departe de campania din partid in aceasta perioada.

„Am mai spus-o. Pentru mine, Cristian Busoi, pentru ca ceea ce propune si ceea ce garanteaza este o alta deschidere, un alt orizont, un alt mod de a incerca sa ancoreze PNL in actualitatea romaneasca si actualitatea europeana si pana la urma in viitor. Am spus de mai multe ori de ce el este alegerea mea, dar este doar parerea mea.

Relatia cu electoratul se contruieste, nu cred ca exista diferente prea mari intre Busoi si Orban. Relatia se contruieste din postura de presedinte, iar ceea ce va face partidul sub conducerea sa, raspunsul vor determina opinia publica sa dea un raspuns.

Eu cred ca am putut vedea cu toti chiar si pentru mine aflat la mare distanta, a fost evident ca Iohannis nu s-a amestecat deloc in aceste alegeri. Legenda ca administratia tine cu dintii sa-l vada pe Busoi presedinte a cazut. E normal ca presedintele si-a vazut de treburile sale. PNL isi face singur treaba”, a declarat Crin Antonescu la Antena 3.