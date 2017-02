• La Iasi, Cluj, Timisoara sau Bucuresti, cea mai mare parte dintre protestatari provin de la firmele multinationale care au sediile in aceste orase • In realitate, de fapt, acesti oameni au fost obligati sa iasa la proteste de patronii lor, care sunt disperati de faptul ca actualul guvern al Romaniei schima din temelii Codul Fiscal



Sute de mii de romani au iesit in strada in ultimele doua zile, protestand fata de Ordonanta de Urgenta privind gratierea si fata de modificarile propuse de Guvern la Codul de Procedura Penala. Multi dintre cei prezenti in strada sunt tineri, angajati ai multinationalelor din Romania. La Iasi, Cluj, Timisoara sau Bucuresti, cea mai mare parte dintre protestatari provin de la firmele multinationale care au sediile in aceste orase. Totusi, de ce acesti oameni au iesit in strada in numar atat de mare, spre deosebire de alte momente delicate din istoria recenta a Romaniei?



Dupa discutii cu mai multi oameni de afaceri din marile orase ale tarii, a iesit la suprafata si motivul pentru care angajatii din multinationale au iesit la protestele impotriva Guvernului Sorin Grindeanu. In realitate, de fapt, acesti oameni au fost obligati sa iasa la proteste de patronii lor, care sunt disperati de faptul ca actualul guvern al Romaniei schima din temelii Codul Fiscal. Conform noilor prevederi ale Codului Fiscal impuse de Guvernul PSD-ALDE, multinationalele din Romania vor fi impozitate fie la cifra de afaceri, fie actionarii lor vor trebui sa plateasca impozit pe dividende de 16 la suta.



Pana acum, impozitul pe dividende era de 5 la suta, in timp ce cel pe profit a fost de 16 la suta. Era evident pentru toata lumea ca proprietarii multinationalelor preferau sa scoata banii din tara ca si dividende si sa plateasca impozit doar 5 la suta. Acum, cand impozitul pe dividende va ajunge 16 la suta, este clar ca multinationalele vor pierde sume uriase de bani, de ordinul miliardelor de euro. Acesti bani vor ramane in Romania si pot fi investiti in spitale, scoli, autostrazi.



Mai este o metoda prin care multinationalele scot profitul din Romania. De exemplu, in loc sa declare profit, prefera sa plateasca servicii de consultanta de ordinul miliardelor de euro, catre firme din tarile mama, multe dintre ele cu acelasi actionar. Practic este o caracatita prin care banii sunt scosi din Romania, profitul este diminuat, iar bugetul statului este pagubit cu miliarde de euro.



Toate aceste artificii din care Romania a pierdut miliarde de euro in ultimii ani nu mai pot fi posibile datorita noilor prevederi ale Codului Fiscal pregatit de Executivul PSD-ALDE, iar patronii multinationalelor si-au scos oamenii in strada, pentru a da jos Guvernul Grindeanu. Romanii trebuie sa stie adevarul si trebuie sa inteleaga de ce sunt disperate multinationalele sa-si scoata oamenii in strada.



Pana acum, aceste companii multinationale care au acaparat economia Romaniei, cu largul concurs al autoritatilor, plateau doar contributiile pentru salariati la bugetul statului, in timp ce profitul declarat era aproape 0. Pe lânga profiturile pe care firmele straine le obtin cu ajutorul filialelor din România, multinationalele scot bani de la aceste subsidiare practicând transfer care de cele mai multe ori sunt extrem de mari.



Multinationalele mascheaza profitul în tara de origine, sau în paradisuri fiscale, iar în România nu platesc impozit pe profit, caci raporteaza ca nu scot profit, nu sunt în faliment si nici macar în insolventa. Pierderile suferite de economia româneasca pe seama acestor companii în ultimii ani se ridica la mii de miliarde de euro.



Multinationalele si bancile care opereaza în România scot anual din tara zeci de miliarde de euro si la stat contribuie cu mai nimic. Acolo se duc banii. De altfel, România s-a transformat într-un paradis al multinationalelor care controleaza industria, agricultura, transporturile, constructiile, comertul, sectorul financiar-bancar etc. si care îsi promoveaza reglementari legale în interes propriu. Economia României s-a privatizat în beneficiul strainilor si nu intereselor nationale.