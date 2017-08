Achizitie bomba la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. O parte din bani sunt de la Consiliul Judetean

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In curand la Spitalul "Prof. Dr. Nicolae Oblu" () din Iasi va fi instalat un, ultima noutate a tehnologiei in domeniul neurochirurgiei sinale. Investitia va fi de peste un milion de euro la care se adauga si alte cheltuieli pentru achizitia unei mese de operatie speciale. O parte din bani vor fi alocati de Consiliul Judetean Iasi, unitatea care administreaza spitalul si fondurile proprii ale unitatii medicale."Din toamna vom putea face interventii chirurgicale cu ajutorul acestuiultraperformant, produs de firma Metronic, din SUA. Am avut timp de doua saptamani posibilitatea sa operam cu un astfel de aparat pe care ni l-a pus la dispozitie firma, timp in care s-au efectuat peste 20 de interventii chirurgicale. Medicii au fost instruiti in privinta utilizarii aparatului. Sistemul medical se adreseaza in special pentru pacientii cu fracturi de, dorsala sau lombara. Cu ajutorul aparatului, in timpul operatiei, vom fixa coloana insi placute fara a lezasi radacinile nervoase ale maduvei. Asta se numeste navigatie in coloana. Pe un ecran vom urmari cum este fixat surubul exact in os si vom vedea tot traseul, fara sa te abati de la traiectorie. Noi folosim o metoda "in orb" si dupa fiecare operatie trebuie sa facem radiografie si daca suruburile nu erau montate corect, pacientul trebuie dus din nou in sala de operatie. Daca lezam maduva, pacientul poate ramane paralizat", a declarat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant la Spitalul "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi.In Europa de Est exista un singur aparat medical de acest tip, la Moscova. Spitalul "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi dispune de cea mai buna dotare cu aparatura medicala de ultima generatie din toate centrele similare din tara.