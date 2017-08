Au ajuns dupa gratii! Politistii i-au prins in timp ce furau roata unei masini

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Doi tineri din Iasi vor sta cel mai probabil dupa gratii o vreme, dupa ce au fost surprinsi de catre oamenii legii in timp ce incercau sa fureunei masini, in miez de noapte. Tinerii au avut mult ghinion si au fost prinsi de catreSectiei 6.Cei doiau fost dusi la, iar prejudiciul in valoare de 600 de lei a fost recuperat in totalitate. În cauza politistii au întocmit dosar penal sub aspectul savârsirii infractiunii de, iar in urma probatoriului administrat în cauza, cei doi tineri au fost retinuti pentru 24 de ore, acestia fiind introdusi în Arestul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, iar cercetarile continua.